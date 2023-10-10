Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вызвала поток ярости от соотечественников своим поздравлением президента России. У себя в Instagram. 48-летняя экс-фигуристка выложила архивную совместную фотографию с диктатором и написала несколько теплых слов в его адрес.

"С Днем рождения, Владимир Владимирович! Многая и благая лета нашему президенту!"– написала жена Дмитрия Пескова под кадром.

Однако вместо поддержки и одобрения в комментариях, пользователи начали писать все что думают про Навку и главаря Кремля.

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"С днем смерти! Всех благ на том свете", "Чтобы это был последним его день рождения", "Миллионы людей на планете желают смерти данному индивиду. И их можно понять. Те же кто поздравляют...бог им судья", "Сволочь редкая! Что бы пожелать...?", "Чтоб, ты с*ка, здох" – пишут в сети.

Многие называют такой поступок Навки "тошнотворным", критикуя бывшую спортсменку за унижение перед президентом РФ.

"Сейчас стошнит. Как не стыдно! Жидкого стула", "Подстилка", – говорится в отзывах под фотографией.

Россияне в шоке, как можно поздравлять такого человека.

"Какой же бред, люди... у вас совесть есть? Какие ещё блага и лета, тому кто обокрал всю страну и убил уже миллионы людей?" – задаются риторическим вопросам пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Навка получила множество гневных отзывов от соотечественников под своим очередным постом в Instagram.

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