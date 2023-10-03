'Скрепы – это для рабов'. Поступок Навки взбесил россиян

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка получила множество гневных отзывов от соотечественников под своим очередным постом в Instagram. 48-летняя экс-фигуристка выложила фотографию своей младшей дочки Надежды, которую она родила от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"С Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Пусть искренняя вера, сильная надежда и безоговорочная любовь сопровождают ваш светлый путь", – подписала кадр Навка.

Россияне не смогли сдержаться, назвав Навку лицемеркой.

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"Вы вспоминаете о боге? Лицемеры, пособники убийств", "Тебе вообще не стыдно, просто позорище , как ты и твой муж. Скрепы это для рабов, а для элиты запад, цивилизация и плевать они хотели на рф. Их все дети имеют паспорта европейских государств или Америки", – пишут в комментариях.

Также бывшей фигуристке напоминают о горе, которое принесла Россия в Украину.

Напомним, что Навка и Песков познакомились в 2010-м. 21 августа 2014 года она родила от него Надежду. Через год пара сыграла свадьбу в Сочи. У Татьяны также есть 22-летняя дочь Александра от первого брака, с фигуристом и тренером Александром Жулиным.

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