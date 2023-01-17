Шептались, что пули его не берут: с легендарным защитником Мариуполя и чемпионом мира простились через 9 месяцев после смерти

16 января в Кременчуге провели в последний путь защитника Мариуполя и чемпиона мира по кикбоксингу Максима Кагала. Герой Украины погиб 25 марта во время обороны донецкого города-порта в составе отдельного отряда специального назначения "Азов".

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Как сообщили "Ангелы спорта", тело чемпиона мира по кикбоксингу после смерти долгое время находилось на "Азовстали". Вернуть Максима домой удалось только в результате обмена с оккупантами. Украинского защитника идентифицировали по экспертизе ДНК.

5 января с героем прощались в Киеве на Байковом кладбище. После чего тело легендарного воина кремировали и похоронили в родном Кременчуге.

Максим с детства увлекался спортом, был преданным болельщиком местной футбольной команды "Кремень", сам играл за регбийный клуб "Бастион", в составе которого в 2014 году стал серебряным призером открытого чемпионата Кременчуга по регби-7. Но главной страстью парня стали единоборства.

Кагал занимался кикбоксингом и тайским боксом муай-тай в спортивном клубе "Гермес". "Золото" чемпионата Украины открыло ему дорогу в национальную сборную по кикбоксингу, в составе которой в 2014 году он отправился на чемпионат мира по версии ISKA (Международная ассоциация спортивного каратэ). На турнир в испанском Коста-Брава съехалось 600 спортсменов.

Кагал, который на тот момент был студентом 5 курса института механики и транспорта Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского, на чемпионате выступал в двух весьма жестких видах программы – лоу-кик (круговой удар) и К-1 (японский кикбоксинг).

"Максим нокаутировал немца, а француз настолько испугался мужественного украинца, что просто не вышел на бой. Перед финальным поединком уже в разделе "японский кикбоксинг" Кагал травмировал ноги, они так разбухли, что он просто не мог обуться. Поэтому вышел на ринг в шлепанцах и сумел получить бронзовую медаль", – рассказывал fakty.ua тренер по кикбоксингу Олег Скирта.

Успех бойца открывал для него большие перспективы в профессиональном спорте, но на территории Донбасса уже началась война с Россией. Его друзья и знакомые из фанатского движения записывались добровольцами, и Максим тоже не стал отсиживаться.

Как позже вспоминал Скирта, в 2015 году Кагала пригласили на международный турнир по кикбоксингу в Китае, где мечтают выступить миллионы. Но спортсмен ответил, что уже подписал контракт с "Азовом".

Максим получил позывной "Пистон" и служил на мариупольском направлении, в 2015 году принимал участие в жестоких боях за село Широкино. Но если была возможность, то с удовольствием совмещал службу со спортом. Выступал за родной клуб на турнирах по единоборствам, увлекался бегом на длинные дистанции, охотно участвуя в марафонах. На базе полка "Азов" Максим учил ребят кикбоксингу и кроссфиту.

В черное для Украины утро 24 февраля 2022 года командир взвода с позывным "Пистон" вместе с побратимами встал на защиту Мариуполя. И выполнил немало крайне опасных и сложных боевых заданий.

В частности, 5 марта, как сообщает ngu.gov.ua, Максим возглавил сводное подразделение, получившее задание сдержать продвижение противника. Несмотря на почти часовой артиллерийский обстрел с суши и моря и 5-кратное преимущество врага в живой силе, не говоря уже о технике, подразделение старшего лейтенанта Кагала наголову разбило вражескую батальонную тактическую группу и заставило рашистов позорно убегать.

Также старший лейтенант Кагал вызвался возглавить группу "азовцев", умелыми действиями которой был уничтожен командный пункт оккупантов в одной из мариупольских пятиэтажек. Во время "зачистки" офицер шел впереди, вдохновляя подчиненных, лично уничтожал оккупантов огнем и гранатами и одного даже захватил в плен. В бою двое "азовцев" были тяжело ранены и не могли передвигаться, но Максим быстро оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию.

В рядах российских оккупантов даже начали поговаривать, что Кагала не берут пули, а тех, кто становится на его пути, – ждет неминуемая смерть…

25 марта при попытке штурма украинских позиций в окрестностях Мариуполя противник в очередной раз был разбит и отброшен назад. Во время боя Максим перевел в "двухсотые" и "трехсотые" почти отделение врагов, но сам получил многочисленные ранения, от которых умер на месте. По рассказам знакомых и друзей бойца, у него не было шансов выжить, так как рядом упала авиабомба.

За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Владимир Зеленский присвоил старшему лейтенанту Максиму Кагалу звание Герой Украины с получением ордена "Золотая Звезда".

В родном в Кременчуге в честь бойца, который стал для оккупантов легендой, была переименована одна из центральных улиц города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина вернула тела 54 защитников, погибших в лагере военнопленных в Еленовке.

Также мы рассказывали, что убитый в Еленовке боксер раненым защищал Мариуполь, собирался победить рак и жениться.

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