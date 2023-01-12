Украина вернула тела 54 защитников, погибших в лагере военнопленных в Еленовке: подробности

12 января Украине удалось вернуть домой тела 54-х военнослужащих, которые погибли в результате теракта в селе Еленовка Донецкой области. Идентификация личностей будет проходить по экспертизе ДНК.

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Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Возвращению тел героев способствовали и волонтеры международного Красного Креста.

"Возвратив тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке", – заявил представитель Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин.

Участники заседания Координационного штаба договорились принять меры по ускорению процесса идентификации, учитывая потребность в этом родственников военнопленных. В частности они будут искать возможность увеличить количество соответствующих лабораторий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате удара российских оккупантов по исправительной колонии в Еленовке, где они держали украинских пленных военных и гражданских, 29 июля 2022 года погибло 40 человек, еще 130 получили ранения.

Среди тех, кто погиб в результате этого взрыва, оказался и украинский боксер-профессионал и защитник Мариуполя Станислав Артеменко. Во время обороны "Азовстали" парень был тяжело контужен, а затем и убит российскими фашистами.

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