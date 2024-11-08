'Сертификат на купальник': у 6-кратной чемпионки мира из РФ бомбануло от призовых в чемпионате России

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поразила признанием о том, что призерам чемпионата России в качестве призовых выдают сертификаты на покупку купальников. 32-летняя спортсменка отметила, что это убивает мотивацию особенно молодых атлетов.

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Об этом Ефимова заявила в интервью YouTube-каналу журналиста Вити Кравченко. Трехкратная призерка Олимпийских игр добавила, что все спортсмены живут идеей выступать на самом высоком уровне, однако в стране-агрессорке просто следуют государственной пропаганде.

"Если мы продолжить также дальше, что мы не поедем без этого, без того, без всего, то, мне кажется, дети просто перестанут ходить. Для чего идти? Чтобы выиграть чемпионат России? На чемпионате России нам раньше давали три тысячи рублей за первое место, две тысячи – за второе. Сейчас нам дают сертификат на покупку купальников. Либо тебе сумочку дарят с инвентарем, очки, рюкзачок. Все, вот твои призовые за чемпионат России. Как себя мотивировать? Как мотивировать детей?" – сказала Ефимова.

Отметим, что накануне Игр-2024 президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала Ефимовой американкой за желание выступить в Париже в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, 14-летняя российская фигуристка Виктория Барахтина находится в процессе получения канадского паспорта, отказавшись выступать за сборную РФ.

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