Уникальный российский чемпион свалился в гонке в снег и лишил себя медали

Четырехкратный серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам Александр Большунов остался без медали в скиатлоне на 30 километров на этапе Кубка мира в Лахти.

Первый и пока единственный российскй лыжник, который становился победителем общего зачета Кубка мира, шел в лидирующей группе, но в одном из поворотов не удержался на трассе.

24-летний лыжник вылетел в снег, упустив драгоценные секунды. В результате победу праздновали норвежцы. Первое место занял Эмиль Иверсен. Следом за ним финишировали Сьюр Рете, Пол Голберг и Симен Крюгер. Большунов приехал на пятое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская лыжница Анна Жеребятьева, которая является невестой Большунова, финишировала последней в четвертьфинальных заездах спринтерских гонках на "Тур де Ски"-2021.

23-летняя спортсменка заняла 66-е место из 66 участниц, пропустив вперед спортсменок из Таиланда и Андорры.