Сборную России дисквалифицировали и лишили медали на чемпионате Европы 2021 по плаванию на короткой воде

Сборная России в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой была дисквалифицирована и лишена "серебра" чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Во время смешанной эстафете 4x50 м вольным стилем российские пловцы нарушили правила очередности.

Спортсмены выступили не в том порядке, который был заявлен в стартовом протоколе, что является нарушением правил проведения эстафеты. Вместе с командой Италии россияне показали одинаковое время.

Четвертое место заняла Польша и именно эта команда подала протест после окончания соревнований. Судьи, просмотрев видеозапись решили удовлетворить протест поляков и наказать российскую команду.

Видео дня

Первое место осталось за Нидерландами, а после корректировки в протоколе на вторую строчку единолично поднялась Италия. "Бронзу" завоевала Польша.

В интервью ТАСС главный тренер команды России Сергей Чепик назвал ситуацию "очень досадной ошибкой".

"Ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает", – сказал наставник.

Отметим, что медальном зачете россияне занимают первое место. У хозяев соревнований 8 золотых, 4 серебряные и 5 ять бронзовых наград. На втором месте расположились Нидерланды (6-4-5). Третьей идет команда Италии (4-13-7).

Чемпионат Европы проходит в Казани со 2 по 7 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года сборную России дисквалифицировали за неадекватный поступок в эстафете Кубка мира по лыжным гонкам.