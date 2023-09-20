Сборная Украины проиграла Польше в отборе ЧМ-2024 по футзалу, пропустив 3 гола подряд. Видео

Сборная Украины по футзалу проиграла команде Польши во втором туре квалификации чемпионата мира 2024. Поединок в венгерском Береттьоуйфалу на арене "Пальфи Иштван Рендезвеничорнок" завершился со счетом 2:3.

Поляки, после неожиданного поражения на старте отбора в игре с Сербией, демонстрировали максимальную спортивную злость и концентрацию. Украина к 13-й минуте усилиями Корсуна и Педяша вела 2:0, но не смогла удержать победу.

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Меньше минуты потребовалось Крезелю, чтобы сократить отставание, а на 20-й минуте неудачная игра нашего голкипера, который срезал мяч в свои ворота, позволила подопечным Блажея Корчински сравнять счет.

Во втором тайме безупречно играл голкипер Польши Михал Калужа, сводя на нет все усилия нашей атаки. "Желто-синие" большими силами пошли в атаку, но на 34-й минуте пропустили фатальный гол от Михала Марека.

В турнирной таблице украинцы опустились на третье место, которое делят с Польшей. 6 октября подопечных Александра Косенко ждет решающий матч с Сербией.

По регламенту победитель группы выходит в финальную часть. Также на мундиаль попадут 4 лучшие вторые команды отборочного турнира.

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