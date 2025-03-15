'Самый великий момент в истории ESPN' собрал 36 млн просмотров за неделю. Видео

В сети завирусился момент с бейсбольного матча в США, где Coastal Carolina выиграла у East Carolina со счетом 9:1. В то время как на поле была игровая пауза, режиссер американского телеканала ESPN решил развлечь телезрителем показом болельщиц.

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Оператор словил идеальный момент, когда две фанатки решили сделать селфи своей пятой точки.

Этот ролик, который успели окрестить "самым величайшим моментом в истории трансляций ESPN", за неделю собрал более 36 млн просмотров.

В самом поединке интриги не оказалось. Уже во втором игровом отрезке Coastal Carolina набрала пять очко и сразу ушла в большой отрыв. Два удара отправили мяч за пределы поля.

East Carolina пыталась что-то сделать, но у них совсем не шло. Их питчер пропустил пять ударов, которые превратились в очки, и довольно быстро его заменили. У Coastal Carolina, наоборот, питчер отработал практически идеально – за семь игровых отрезков он не дал соперникам набрать очки, пропустил всего четыре удара и уверенно контролировал ситуацию.

Ближе к концу игры East Carolina все же набрала одно очко, но это уже ничего не меняло – Coastal Carolina продолжала уверенно держать игру под контролем и добавила еще пару очков под занавес. Теперь счет в серии 1-1, и решающий матч пройдет в воскресенье.

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