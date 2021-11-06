"Самый невероятный момент в истории" гандбола стал вирусным в сети. Видео

В сети набирает популярность видео с гандбольного матча в Германии между "Фюрстенфельдбруком" и "Констанцем". Встреча третьего дивизиона чемпионата страны состоялась в 2018 году, однако концовка поединка появилась в сети лишь недавно, сразу став вирусной.

В решающий момент игры мяч "прилип" к перекладине и не пересек линию ворот. Эпизод в соцсетях сразу окрестили самым невероятным в истории этого вида спорта.

На последних секундах игры "Констанц" проигрывал со счетом 23:24 и получил право на штрафной удар. Игрок гостей попробовал забить в угол от пола, однако мяч, пролетев через защитников, угодил четко в угол, застряв между перекладиной и штангой.

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Так как по правилам гандбола мяч не пересек линию ворот, счет остался неизменным.

Игроки "Фюрстенфельдбрука" увидев такое "чудо" не смогли сдержать эмоций, ликуя и крича от восторга.

Такой случай стал возможным благодаря мастике, которую используют гандболисты для лучшего сцепления рук и мяча.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад российский боксер за 45 секунд победил "самым позорным нокаутом" года.