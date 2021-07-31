Самолет под Коломыей упал на дом украинской гандболистки

Одной из пострадавшей в авиакатастрофе под Коломыей оказалась игрок гандбольной команды ГК "Ника" (молодежного клуба "Реал" Николаев) и ученица Николаевского профессионального колледжа физической культуры Анастасия Корчева. У юной спортсменки сгорели все вещи, когда на ее дом 28 июля упал легкомоторный самолет.

Как сообщается на странице Facebook гандбольного клуба "Реал" Николаев, в последний момент Настя с семьей успели выбежать из дома, что сохранило им жизнь. Все вещи и имущество сгорело.

Видео дня

"Реал" Николаев просит всех неравнодушных помочь перспективной гандболистке и по возможности поддержать ее семью материально.

Карта дедушки и Насти:

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Корчева Анастасия

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Помогаев Валерий

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Шепаровцы в Ивано-Франковской области, разбился самолет WT-10 Advantic. Воздушное судно упало на жилой дом, взорвалось, после чего на месте крушения возник пожар.

В авиатрагедии погибло четыре человека – известный украинский пилот Игорь Табанюк и его пассажиры: трое хасидов. Два представителя США и британский подданный.

Одними из вероятных причин аварии называются отказ управления самолетом и даже потеря сознания пилотом.

Отметим, что позже было опубликовано видео момента крушения.