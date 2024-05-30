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"С какой стати нельзя?" Тренер из РФ заявила, что "с большим удовольствием" била своих фигуристок

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,7 т.
'С какой стати нельзя?' Тренер из РФ заявила, что 'с большим удовольствием' била своих фигуристок

Известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова с гордостью призналась в том, что оказывала физическое воздействие на своих подопечных. По ее словам, наставники обязаны кричать и даже иногда бить своих спортсменов, потому что это якобы приводит к повышению результатов.

Об этом Тарасова заявила в интервью порталу Sport24. По ее словам, "нет никакой планки допустимой жестокости", а спортсмены допускают грубые ошибки, которые могут привести, в том числе и к травмам. Именно по этому атлеты должны чувствовать прессинг со стороны наставников.

"С какой стати нельзя?" Тренер из РФ заявила, что "с большим удовольствием" била своих фигуристок
"С какой стати нельзя?" Тренер из РФ заявила, что "с большим удовольствием" била своих фигуристок

"Нет никакой планки допустимой жестокости. Что это такое? С какой стати нельзя повышать голос? Когда человек сто раз делает ошибку, которая может привести к тяжелой травме... И на него нельзя крикнуть, что ли?! Вот мы и кричим. Да еще за это место потерпишь. Какие удары? Не железным желобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшались. Этот способ редко применяемый, но эффективный", – сказала Тарасова.

"С какой стати нельзя?" Тренер из РФ заявила, что "с большим удовольствием" била своих фигуристок
"С какой стати нельзя?" Тренер из РФ заявила, что "с большим удовольствием" била своих фигуристок

Ранее она с грустью пожаловалась на отстранение российских спортсменов от международных соревнований, что привело к падению уровня фигуристов.

Как сообщал OBOZ.UA, победительница этапов Гран‑при России по фигурному катанию среди юниоров, призер первенства Москвы и чемпионка России по прыжкам Софья Титова отказалась выступать за РФ и получила гражданство Армении.

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