'С какой стати нельзя?' Тренер из РФ заявила, что 'с большим удовольствием' била своих фигуристок

Известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова с гордостью призналась в том, что оказывала физическое воздействие на своих подопечных. По ее словам, наставники обязаны кричать и даже иногда бить своих спортсменов, потому что это якобы приводит к повышению результатов.

Об этом Тарасова заявила в интервью порталу Sport24. По ее словам, "нет никакой планки допустимой жестокости", а спортсмены допускают грубые ошибки, которые могут привести, в том числе и к травмам. Именно по этому атлеты должны чувствовать прессинг со стороны наставников.

"Нет никакой планки допустимой жестокости. Что это такое? С какой стати нельзя повышать голос? Когда человек сто раз делает ошибку, которая может привести к тяжелой травме... И на него нельзя крикнуть, что ли?! Вот мы и кричим. Да еще за это место потерпишь. Какие удары? Не железным желобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшались. Этот способ редко применяемый, но эффективный", – сказала Тарасова.

Ранее она с грустью пожаловалась на отстранение российских спортсменов от международных соревнований, что привело к падению уровня фигуристов.

Как сообщал OBOZ.UA, победительница этапов Гран‑при России по фигурному катанию среди юниоров, призер первенства Москвы и чемпионка России по прыжкам Софья Титова отказалась выступать за РФ и получила гражданство Армении.

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