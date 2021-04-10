Россиянка за 29 секунд выиграла нокаутом дебютный бой в Bellator. Видео

Российская девушка-боец смешанных единоборств (MMA) Диана Авсарагова одержала молниеносную победу над американкой Тарой Графф на турнире Bellator 256.

Поединок, прошедший в ночь на субботу, 10 апреля, в американском Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился нокаутом на 29-й секунде.

Представительница США с первых минут пошла в атаку, но нарвалась на встречный правый прямой. Графф серьёзно повело, ноги девушки подкосились. Диана добавила правый сбоку, вырубив 34-летнюю соперницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский боец Батраз Агнаев сверхбыстрым нокаутом победил соотечественника Алексея Сидоренко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA)-117 .

Полутяж из Владикавказа сразу захватил инициативу в октагоне и не дал оппоненту ни единого шанса. Уже на 26-й секунде Агнаев отправил соперника в нокдаун, а затем добил его в партере.