Российский боец MMA победил эффектным нокаутом за 26 секунд

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Батраз Агнаев

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Батраз Агнаев сверхбыстрым нокаутом победил соотечественника Алексея Сидоренко.

Бой на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA)-117 завершился досрочно.

Полутяж из Владикавказа сразу захватил инициативу в октагоне и не дал оппоненту ни единого шанса. Уже на 26-й секунде Агнаев отправил соперника в нокдаун, а затем добил его в партере.

Для Агнаева это стало первой победой с 2017 года.

Всего в послужном списке россиянина пять успешных поединков и два поражения. Сидоренко потерпел седьмое поражение в карьере. В его активе шесть побед.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кори Джеймс Сэндхэген стал автором невероятного нокаута на турнире UFC Fight Night 184.

В со-главном бою вечера 28-летний уроженец Колорадо победил своего соотечественника Фрэнки Эдгара.