Российский боец MMA победил эффектным нокаутом за 26 секунд
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Батраз Агнаев сверхбыстрым нокаутом победил соотечественника Алексея Сидоренко.
Бой на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA)-117 завершился досрочно.
Полутяж из Владикавказа сразу захватил инициативу в октагоне и не дал оппоненту ни единого шанса. Уже на 26-й секунде Агнаев отправил соперника в нокдаун, а затем добил его в партере.
Для Агнаева это стало первой победой с 2017 года.
Всего в послужном списке россиянина пять успешных поединков и два поражения. Сидоренко потерпел седьмое поражение в карьере. В его активе шесть побед.
Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кори Джеймс Сэндхэген стал автором невероятного нокаута на турнире UFC Fight Night 184.
В со-главном бою вечера 28-летний уроженец Колорадо победил своего соотечественника Фрэнки Эдгара.