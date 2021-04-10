Росіянка за 29 секунд виграла нокаутом дебютний бій у Bellator. Відео

Російська дівчина-боєць змішаних єдиноборств (MMA) Діана Авсарагова здобула блискавичну перемогу над американкою Тарою Графф на турнірі Bellator 256.

Поєдинок, який відбувся в ніч на суботу, 10 квітня, в американському Анкасвіллi (штат Коннектикут, США) завершився нокаутом на 29-й секунді.

Представниця США з перших хвилин пішла в атаку, але нарвалася на зустрічний правий прямий. Графф серйозно повело, ноги дівчини підкосилися. Діана додала правий збоку, вирубавши 34-річну суперницю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський боєць Батраз Агнаев надшвидким нокаутом переміг співвітчизника Олексія Сидоренко на турнірі Absolute Championship Akhmat (ACA) -117.

Полутяж з Владикавказу відразу захопив ініціативу в октагоні і не дав опонентові жодного шансу. Вже на 26-й секунді Агнаев відправив суперника в нокдаун, а потім добив його в партері.