Россия 'кинула' Навку и Плющенко

Известным российским фигуристам Евгению Плющенко и Татьяне Навке отказали в грантах на первом конкурсе 2024 года. Президентский фонд культурных инициатив не поддержал проекты фигуристов.

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Компания Навки запрашивала деньги на ледовые шоу "Руслан и Людмила", "История любви Шахерезады", "Лебединое озеро", "Аленький цветочек" и "Спящая красавица". Согласно смете на реализацию проекта необходимо потратить 264 355 000 рублей (~2.96$ млн) из которых 58 371 000 (~650$ тыс) – средства гранта, 205 984 000 (~2.3$ млн) – софинансирование.

Плющенко запрашивал грант на 25,5 млн рублей (~280$ тыс) на проведение шоу "Союз чемпионов", мастер класс, креативный разговор.

Российские болельщики с сарказмом отреагировали на подобный "кидок" страны по отношению к Плющенко и Навке.

"Надо было ставить ледовое шоу, о том как Великий Вождь, вопреки козням запада, спасает Русский мир и "освобождает" Украину. Точно получили бы гранты. У Шамана учиться надо", - стебутся юзеры.

Многие пользователи из РФ с недоверием восприняли такой отказ.

"Такой же популизм, теперь с доверенными лицами,как и с Ивлеевой,перед выборами. В грантах откажут,но дадут не озвучивая супергранты..." – не сдерживают эмоций россияне.

Некоторые предполагают, что титулованные фигуристы проявили недостаточное уважение перед Кремлем.

В комментариях также не исключают, что всему виной "голая вечеринка" Ивлеевой, после которой Песков обнимался с Киркоровым.

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