На росТВ прокомментировали ситуацию с Абраменко и фристайлистом из РФ на Олимпиаде-2022

Спортивный комментатор российского телеканала "Матч ТВ" Георгий Черданцев высказал свое мнение о поведении фристайлистов Александра Абраменко и Ильи Бурова. На Олимпийских играх-2022 в Китае они завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

После этого украинец попал в объятия представителя команды ОКР. Это очень понравилось российскому комментатору, о чем он и рассказал в своем Telegram-канале.

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"Прекрасно, что это происходит именно 16 февраля 2022 года. Россия и Украина вместе. На олимпийском подиуме. Профессор Преображенский советовал не читать с утра советских газет.

В наше время здоровье и чистый разум сохраняет правильная настройка ленты новостей. Если обойтись в ней без политики, гораздо больше шансов не поехать в сторону специальной больницы раньше времени", – высказался 51-летний уроженец Москвы.

Как известно, украинским спортсменам не рекомендовали позировать с россиянами на Олимпиаде-2022. Но Абраменко давно знаком с Буровым. Оба завоевывали медали и в Пхенчхане-2018. Тогда украинец стал олимпийским чемпионом, а Илья, как и нынче, – бронзовым призером.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Абраменко отреагировал на медаль сына.

Ранее Абраменко говорил: "Для меня неоднозначно, что Россия – агрессор".

Узнавайте медальный зачет Олимпийских игр-2022: Украина – на 23-м месте.