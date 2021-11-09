'Для меня неоднозначно, что Россия – агрессор': украинский олимпийский чемпион хочет дружить

Олимпийский чемпион-2018 по лыжной акробатике Александр Абраменко ведет подготовку к зимнему сезону и, в частности, к Играм-2022 в Китае. В то же время 33-летний уроженец Николаева поделился своими мыслями на тему отношений между Украиной и Россией.

В интервью сайту "Трибуна" Абраменко не смог дать четкую оценку действиям России в Крыму и на востоке нашей страны.

"Для меня неоднозначно, что Россия – агрессор. Правда ли то, что я вижу и что мне рассказывают? Точнее не так: мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы...

Я не знаю, кто там что придумал. Я же не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их... Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит", – недоумевает фристайлист.

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Также Александр поведал, что с его женой, россиянкой, он обсуждает проблемную тему, но отношения из-за этого пара не выясняет. Хотя и для себя он не нашел ответ.

"Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются... Для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями. Из-за этого сложно давать оценку всему этому, ведь я не знаю сути, правды", – поделился эмоциями Абраменко.

Также он признался, что не будет сторониться российских спортсменов, если попадет с ними на пьедестал почета на соревнованиях. Напомним, на Олимпийских играх в Корее он сделал совместное фото с представителем РФ.

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