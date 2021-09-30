Российского участника Олимпиады-2020 на три года дисквалифицировали за допинг

Триатлониста Игоря Полянского наказали трехлетней дисквалификацией за употребление допинга. На Играх в Токио он выступал под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Об отстранении спортсмена сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В крови Полянского нашли запрещенный препарат эритропоэтин (ЭПО).

Триатлонист провалил допинг-тест, который сдавал 21 июля во Владивостоке во время подготовки к Олимпиаде в столице Японии. Спортсмен признал свою вину.

Окончательное решение о наказании россиянина принял Международный союз триатлона, который и проводил тестирование. Срок его дисквалификации истечет 9 августа 2024 года.

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Стоит отметить, что спортсмены используют ЭПО для улучшения выносливости. Этот препарат улучшает доставку кислорода к мышцам.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 Полянский финишировал на 43-м месте в индивидуальных соревнованиях, а также занял 14-е место в смешанной эстафете.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского борца Биляла Махова, который был признан победителем Игр 2012 года в Лондоне, на четыре года дисквалифицировали за допинг.