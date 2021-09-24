Российского олимпийского чемпиона на четыре года дисквалифицировали за допинг

Российский борец Билял Махов получил четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Он является победителем Олимпийских игр в Лондоне в вольной борьбе в весовой категории до 120 килограммов.

Как сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (RUSADA), отстранение спортсмена из РФ начало действовать с 27 января 2020 года. В его крови был найден запрещенный гормон роста.

Напомним, что Махов был признан олимпийским чемпионом после пересмотра результатов в 2020 году. Это случилось потому, что финалистов соревнований по вольной борьбе узбека Артура Таймазова и Давита Модзманашвили из Грузии уличили в использовании допинга.

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Тогда впервые в истории Игр в этой дисциплине "золото" отдали двум спортсменам. Вместе с россиянином, изначально завоевавшим "бронзу", награду высшей пробы отдали иранцу Комилу Гасеми.

Отметим, что Махов также является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе, победителем первенства Европы и Кубка мира. В 2014 и 2015 годах он выиграл "бронзу" на мировых соревнованиях по греко-римской борьбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, представителя Олимпийского комитета России (ОКР), принимавшего участие в Играх в Токио, поймали на допинге.