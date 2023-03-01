Известный российский комментатор Алексей Андронов резко высказался в адрес депутата Госдумы Виталий Милонова, который в рядах оккупантов убивает на войне украинцев . Андронов не смог сдержать эмоций от выступление чиновника-убийцы в эфире программы "Есть тема" на "Матч ТВ".

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Пропагандисты позвонили Милонову прямо на фронт, и тот дал свой экспертный комментарий по Олимпийским играм, заявив, что это исключительно командные соревнования.

"Это Существо (иначе никак), привычно обосрав Украину (при встрече с первым же украинцем, даже на Невском - будет сверкать пятками) начало верещать: Олимпиада - это ПРЕЖДЕ ВСЕГО соревноваааааание команд, представителей страаааааны! А теперь смотрим внимательно. Эта Субстанция нагло врет в прямом (нет) эфире, а пропагандон ведущий ему сладенько лыбится", – написал Андронов у себя в Telegram-канале.

Далее Алексей привел цитату из Олимпийской Хартии, где написано, что ОИ – это "соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран".

"Они объединяют спортсменов, отобранных соответствующими НОК, заявки которых были приняты МОК. Спортсмены соревнуются под техническим руководством соответствующих МФ (международных федераций). Горячее говно быстро остывает. Но тут не горячее, даже не холодное, тут - ледяное. МерZкие тVари совсем заврались. Один рыжий кормит с телефона, другой нарядный прям на рот принимает в студии. И все - ложь. Все - божья роса", – возмутился комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милонов закатил истерику из-за отклонение апелляций российских клубов и сборных на отстранение от международных турниров со стороны ФИФА и УЕФА.

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