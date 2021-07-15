Российских чемпионов Европы отстранили от Олимпиады в Токио из-за допинга

Двое российских пловцов Вероника Андрусенко и Александр Кудашев не смогут выступить на Олимпиаде в Токио из-за нарушения антидопинговых правил. Это наказание связано с расследованием Всемирной антидопинговой организации (WADA) по делу о махинациях с данными Московской лаборатории.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA). Президент организации Хусейн Аль-Мусаллам поблагодарил WADA за проделанную работу, которая помогла защитить "чистых" спортсменов и обеспечить проведение соревнований в максимально честных условиях.

Отметим, что Андрусенко является двукратной чемпионкой Европы на короткой воде. В 2012 году она выиграла заплыв на 100 метров вольным стилем, а в 2013-м – смешанную эстафету 4х50 метров вольным стилем. Вероника также является многократной чемпионкой России и рекордсменкой страны в нескольких дисциплинах.

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Что касается Кудашева, то он является двукратным чемпионом Европы, а также многократным призером мировых и континентальных первенств и чемпионом своей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на допинге перед Олимпиадой в Токио попались российские гребцы. Спортсмены из РФ будут выступать на Играх под нейтральным флагом и без гимна из-за нарушения антидопинговых правил.