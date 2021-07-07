Двое россиян попались на допинге перед Олимпиадой в Токио – СМИ

Двое российских гребцов Никита Моргачев и Павел Сорин, которые должны были поехать на Олимпиаду в Токио, попались на допинге. В пробе "А" спортсменов из РФ нашли мельдоний.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 17 июня на сборах в Греции их организм проверили на наличие запрещенных препаратов, а 1 июля в их анализах был обнаружен мельдоний. Моргачев и Сорин были очень удивлены этим обстоятельством.

Гребцы подозревают, что допинг попал в их кровь после употребления пищевых добавок, которые они принимали строго по согласованию с тренерским штабом. 8 июля специалисты откроют пробу "Б", чтобы проверить правильность полученных результатов.

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Несмотря на это, в России решили перестраховаться и уже исключили своих спортсменов из заявки на Олимпийские игры.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. В Японии приняли решение не пускать иностранных болельщиков на Игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная РФ на ОИ будет выступать под нейтральным флагом и без гимна. Такое наказание было утверждено Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS).