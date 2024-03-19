Якось непомітно пройшла інформація про ВІДМОВУ військового злочинця Путіна та його посіпак від ЗАГАЛЬНОВИЗНАНОГО всім ЦИВІЛІЗОВАНИМ СВІТОМ принципу ОЛІМПІЙСЬКОГО ПЕРЕМИРʼЯ.

Нагадаю, олімпійське перемирʼя - це традиція, яка зародилася у Стародавній Греції у 9 столітті до нашої ери. Олімпійське перемирʼя або екехірія - це згода правителів 3 міст-держав Олімпії, Іліди та Спарти припинити військові дії та забезпечити безпечний прохід вболівальників та участь спортсменів в Олімпійських іграх. Ця традиція була відроджена в 1994 році. Згідно з нею, країни-члени ООН зобовʼязуються ПРИПИНИТИ військові дії за тиждень до початку Олімпійських ігор і протягом семи днів після закінчення Паралімпійських ігор.

Традиційно відповідна Резолюція ООН приймалася Генеральною Асамблеєю на основі консенсусу всіх 193 держав-членів ООН. В цьому році Росія намагалася ЗІРВАТИ розгляд питання про олімпійське перемирʼя та ВІДМОВИВШИСЬ від консенсусного рішення наполягла на голосуванні щодо нього. В результаті за ОЛІМПІЙСЬКЕ ПЕРЕМИРʼЯ під час ОЛІМПІАДИ-2024 в ПАРИЖІ проголосували 118 країн, РОСІЯ і СИРІЯ були ПРОТИ і більш як 70 країн, з яких переважна більшість африканських, утрималися при голосуванні. Отож руйнівна політика російської орди призвела до НАЙМЕНШ СТІЙКОГО олімпійського перемирʼя за всю історію сучасних ігор.

Як відомо, РФ вже тричі порушувала олімпійське перемирʼя: в 2008 році - вдерлася в Грузію, в 2014 - в український Крим, а в 2022 - розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Нині російські ВАРВАРИ 21 століття відкрито заявляють, що не будуть дотримуватися принципу олімпійського перемирʼя. Про це військовий злочинець Путін відкрито заявив у відповідь на звернення Президента Франції Емманюеля Макрона.

Саме тому сьогодні варто підтримати позицію мера Парижа Анн Ідальго, яка виступила ПРОТИ участі росіян та білорусів (навіть у нейтральному статусі) в Олімпіаді-2024.

Отож ВИМАГАЄМО заборонити будь-яку участь росіян і білорусів у Олімпійських іграх в Парижі, як представників та союзників Держави, які цинічно та послідовно прагне зруйнувати моральні приписи ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ.

П.С. У відповідності з Резолюцією ООН держави-члени ООН повинні дотримуватися перемирʼя індивідуально та колективно із 26 липня до 11 серпня та з 28 серпня до 8 вересня 2024 року.