Российская чемпионка, с которой Путин нарушил закон, впервые станцевала в бикини. TikTok забанил видео

Знаменитая российская фигуристка Алина Загитова выложила в TikTok небольшое видео, в котором впервые в движении продемонстрировала свою полуобнаженную фигуру. 19-летняя олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира-2019 года в женском одиночном катании на отдыхе в Дубаи в черном купальнике под зажигательную музыку немного покрутила бедрами.

После этого юзеры начали массово жаловаться на ролик, обвиняя девушку в аморальности. Спустя несколько часов TikTok удалил клип, но он успел разойтись по интернету.

А Загитова ничего такая pic.twitter.com/zMRPD5JKDQ — Руслан Абушкин (@abushkin2) December 2, 2021

У себя в Instagram-сторис Алина опубликовала скриншот главной страницы аккаунта в TikTok, возмущенно поинтересовавшись, что происходит.

Видео дня

Отметим, что зимой 2019 года Загитова решила приостановить карьеру, в пользу участия в ледовых шоу.

Она является ведущей телепроекта "Ледниковый период", а также учится на факультете журналистики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году тогда еще несовершеннолетняя Загитова приняла участие в митинге в поддержку Владимира Путина, что являлось нарушением закона

Российские болельщики с гневом восприняли такой поступок спортсменки

Спустя год Загитова была вынуждена удалить фото с "Прямой линии" Владимира Путина, в студии которой она побывала

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле знаменитая украинская фигуристка Оксана Баюл обвинила Загитову в плагиате.

Оксана заявила, что российская чемпионка позаимствовала ее идею насчет костюма.

Красный наряд принес Алине в 2018 году "золото" Олимпийский игр в Пхенчхане.