Российская чемпионка, с которой Путин нарушил закон, впервые станцевала в бикини. TikTok забанил видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Загитова и Путин

Знаменитая российская фигуристка Алина Загитова выложила в TikTok небольшое видео, в котором впервые в движении продемонстрировала свою полуобнаженную фигуру. 19-летняя олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира-2019 года в женском одиночном катании на отдыхе в Дубаи в черном купальнике под зажигательную музыку немного покрутила бедрами.

Алина Загитова

После этого юзеры начали массово жаловаться на ролик, обвиняя девушку в аморальности. Спустя несколько часов TikTok удалил клип, но он успел разойтись по интернету.

У себя в Instagram-сторис Алина опубликовала скриншот главной страницы аккаунта в TikTok, возмущенно поинтересовавшись, что происходит.

Видео дня
Загитова пожаловалась на TikTok

Отметим, что зимой 2019 года Загитова решила приостановить карьеру, в пользу участия в ледовых шоу.

Загитова на приеме у Путина

Она является ведущей телепроекта "Ледниковый период", а также учится на факультете журналистики.

Загитова и Медведева с Путиным (2018 год)

Как сообщал OBOZREVATEL:

Загитова (с флагом) на митинге в поддержку Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле знаменитая украинская фигуристка Оксана Баюл обвинила Загитову в плагиате.

Баюл и Загитова

Оксана заявила, что российская чемпионка позаимствовала ее идею насчет костюма.

Загитова в красном костюме

Красный наряд принес Алине в 2018 году "золото" Олимпийский игр в Пхенчхане.

фигурное катаниеTikTokАлина Загитова