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Чемпионка ОИ, "проговорившаяся", зачем россияне крадут в Украине стиралки, обвинила Норвегию в неуважении к гостям из РФ

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
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Чемпионка ОИ, 'проговорившаяся', зачем россияне крадут в Украине стиралки, обвинила Норвегию в неуважении к гостям из РФ

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова, которая ранее "проговорилась", зачем россияне крадут в Украине стиральные машинки, цинично назвала незаконным отстранение спортсменов из РФ от международных соревнований. Она также обвинила Норвегию в неуважительном отношении к представителям страны-агрессора.

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Об этом Степанова завила в интервью норвежскому изданию Dagbladet. Спортсменка, которая поддерживает войну в Украине, обвинила международные организации якобы в политизации спорта, а также вспомнила историю со своим участием на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Чемпионка ОИ, ''проговорившаяся'', зачем россияне крадут в Украине стиралки, обвинила Норвегию в неуважении к гостям из РФ
Чемпионка ОИ, ''проговорившаяся'', зачем россияне крадут в Украине стиралки, обвинила Норвегию в неуважении к гостям из РФ

"Мое отношение не изменилось: отстранение российских спортсменов от международных соревнований было и остается незаконным, дискриминирующим и просто глупым. Спорт должен быть нейтральным.  Могу только напомнить, что в марте прошлого года руководство Норвегии выгнало нас с холменколленских трасс, когда мы уже были там и готовились, без всяких обсуждений. Так нельзя относиться к гостям", – сказала Степанова.

 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине. Позже МОК скорректировал свое заявление.

Чемпионка ОИ, ''проговорившаяся'', зачем россияне крадут в Украине стиралки, обвинила Норвегию в неуважении к гостям из РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный олимпийский комитет Украины определился с бойкотом ОИ-2024. Также Эстония и Чехия выступили против такого демарша.

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