Raptor и Riva стали лучшими би-бой и би-герл Украины в этапе глобального чемпионата Red Bull BC One

9 мая в Киеве на ВДНХ состоялся украинский этап самого престижного мирового чемпионата по брейкингу в формате один на один – Red Bull BC One Cypher Ukraine. Сильнейшие би-бои и би-герлз страны сошлись в зрелищных батлах за шанс представить Украину на международной сцене и продолжить путь к Мировому Финалу Red Bull BC One в Торонто, Канада.

ВДНХ в этот вечер превратился в настоящий эпицентр брейкинг-культуры: в сопровождении MC Ben и MC Drone, а также музыкальные сеты от DJ Bullet и DJ Johnny Blaze, участники демонстрировали максимум своих возможностей — от техничных footwork и freeze до мощных powermove и взрывных toprock. Атмосфера баттлов в очередной раз подтвердила высокий уровень украинской брейкинг-сцены и ее мощную энергию. особой изюминкой вечера стало выступление Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. Артисты исполнили легендарный танец "Повзунец" – одну из самых известных постановок украинской народной хореографии, которая считается знаковой в формировании отдельных степов, движений и элементов, впоследствии нашли свое отражение и в культуре брейкинга. Этот перформанс стал символическим сочетанием украинского танцевального наследия и современной уличной культуры.

В Red Bull BC One Cypher Ukraine 2026 приняли участие 16 би-боев и 8 би-герлз. Часть танцовщиков получила прямые приглашения от организаторов, еще 9 участников – 4 би-боя и 5 би-герл – прошли через дополнительный Pre-Selection отбор, который состоялся непосредственно перед событием. Всего в Pre-Selection приняли участие более 100 представителей брейкинг-комьюнити со всей Украины, что еще раз подтверждает масштаб и активное развитие культуры брейкинга в стране.

Таким образом нынешний лайнап объединил одних из самых сильных представителей украинской сцены:

би-бои Gimnast, Raptor, Stimul, Play Rock, Ken Guru, Mechanic, Bess, Lion Roots, Minik, Greg, Muha, NP, Klif, Archi, Santa и Ladfloweri.

би-герлз Sonya, Riva, Yelow, grimah, Sly Fox, Tokyo, Hanna и Rockin'Mary.

Судили и выбирали лучших из лучших известные на локальном и международном уровнях эксперты - BBoy Flying Buddha, BBoy Tip Top T и BGirl Killa Kim.

В финале среди би-боев встретились два опытных танцовщика – Bboy Gimnast, главный тренер Сборной Украины, и Bboy Raptor, победитель Чемпионата Украины. После напряженного и эмоционального батла победу одержал Raptor, который стал новым чемпионом Red Bull BC One Cypher Ukraine 2026.

Не менее зрелищным стал и финал среди девушек: BGirl Sonya и BGirl Riva показали мощный уровень, характер и стиль, однако именно Riva в этот вечер завоевала титул лучшей би-герл Украины.

"Пока что впечатлений у меня никаких нет. Чувствую, что я очень измучен и в таком состоянии, что еще не понимаю, что вообще произошло. Состоявшиеся сегодня батлы для меня значат очень много: они дают мне возможность поехать в Торонто, показать себя и попасть на мировой уровень. Поэтому я доволен своим раундом, доволен тем, что выиграл!" – комментирует победитель BBoy Raptor, Raptor_ruffneck, Мащенко Илья, Львов.

"Сейчас, когда уже прошло немножко времени, я немного успокоилась. Но в момент, когда судья подняла мою руку, я хотела плакать. Я не знаю... Я уже ждала, что на меня налетят мои друзья, моя мама, тренер. Очень долго приходило осознание, насколько это большой шаг и большая эта победа." – делится эмоциями победительница BGirl Riva, rivasabretooth, Иванюк Кира, Белая Церковь.

Уже в конце ноября победители украинского Сайфера отправятся в Торонто, где представят Украину на Red Bull BC One Last Chance Cypher 2026 и поборются за место в главном Мировом Финале Red Bull BC One 2026, который пройдет 29 ноября.