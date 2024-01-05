'Ракета прилетела в трех метрах от бассейна и выбила зеркала': рекордсмен Украины рассказал об атаке на Днепр и олимпийской лицензии

Лучшим молодым спортсменом Украины в 2023 году признали 18-летнего пловца Александра Желтякова, который стал MVP чемпионата мира среди юниоров-2023, где получил две золотые награды и серебряную. И это после того, как пережил обстрел родного Днепра российскими оккупантами и собственноручно помогал убирать обломки изуродованного бассейна, где проходят его тренировки.

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Александр получил две олимпийские лицензии на Игры-2024 в Париже на дистанциях 100 и 200 метров на спине. И Украина впервые за 12 лет будет представлена на ОИ на 200-метровке этим стилем. Как рассказал Желтяков OBOZ.UA, очень важной составляющей своего успеха он считает личного тренера Александра Кулика. И хотя иногда они и спорят, чемпион благодарен наставнику, что он его выдерживает.

"Я очень тяжелый спортсмен. Я думаю одно, а тренер – другое. Я считаю, что я прав, а тренер считает, что он. Как-то мы всегда немного конфликтуем, но в то же время находим пути, как нам договориться, чтобы ничего серьезного не случилось", – заметил пловец.

"На самом деле мой тренер очень много знает – как в профессиональном плане, так и с точки зрения жизненного опыта. Когда он что-то говорит, и я его слушаю. Конечно, мы можем и поссориться, и я как-то там показываю свой характер, но я никогда в жизни не видел, чтобы он на меня обижался больше часа. И это помогает. Как договариваемся? По-разному. Обычно я просто говорю: "Пошли плавать". И на этом все. После тренировки мы не держим зла друг на друга" – признался Желтяков.

В канун юниорского чемпионата мира Александр как раз тренировался в Днепре, когда в августе рядом с бассейном прилетела российская ракета, повредившая спортивный комплекс "Метеор". Но спортсмен считает, что им еще повезло – несколько метров в сторону и последствия могли оказаться более существенными.

"Мы не всегда тренируемся в Украине, но за последний год где-то полгода готовились дома. Даже больше. Мы выезжаем за границу только уже накануне турниров – где-то за две-три недели, чтобы потом было легче добраться до соревнований. Поскольку из Украины ты едешь два-три дня, а для плавания два-три дня без воды – это большой перерыв и пловец уже не готов", – отметил Александр.

"Но обычно мы тренируемся в Днепре. И когда был прилет, я был в бассейне, потом мы его убирали и уже на следующий день уже в нем плавали. Ракета прилетела на три метра левее бассейна, выбило все зеркала. Но на самом деле хорошо, что она попала именно так, потому что еще немного левее и попала бы в трубы и не было бы воды, наверное, у всего района, а если прилетела бы на три метра правее, то это уже попала бы в крышу бассейна, которого, наверное, уже и не было бы", – считает Александр.

"На самом деле это ужасные ощущения, когда рядом попадает ракета, но мы как-то собрались – все тренеры и родители спортсменов, которые могли прийти и помочь, убрали весь бассейн и всю улицу. Уже на следующий день после прилета мы плавали и тренировались. У меня как раз была подготовка к чемпионату мира среди юниоров", – вспомнил Желтяков.

Александр признается, что пережитая ракетная атака страны-террориста никак не отразилась ни на самом пловце, ни на его результатах на чемпионате мира в Израиле.

"Я в этом плане как-то более собран. Там были другие парни и девушки, которые сильно испугались и воспринять это очень ужасно. А я сразу воспринял это как-то легче", – признался Желтяков, выигравший на мировом форуме два "золота" и одно "серебро" на спине.

По словам Александра, на соревнованиях за рубежом соперники не столько спрашивали, что происходит в нашей стране, сколько выражали соболезнования и относились с пониманием к тому, что украинские спортсмены немного растеряны.

"Сборная США она вообще все понимает. Это некоторые другие сборные как-то "ой, ну война, что там такого"... Но и они все равно понимают. А американцы подходили и спрашивали, как мы и нужна ли какая-нибудь помощь. И как-то это было приятно", – заметил плавець.

Также Желтяков признался, что даже после того прилета летом не спускается в укрытия, когда во время тренировки начинается тревога: "Ну как мы можем прятаться, если готовимся? Если выходить во время тренировки, то она пойдет насмарку. А пока мы занимаемся иногда может быть и по две-три тревоги".

Александр рассказал, что полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года он также встретил дома в Днепре: "Я живу возле аэропорта, и первые три дня было неприятно и громко. Все летело на аэропорт. Но, слава Богу, наш дом не пострадал".

Несмотря на юный возраст пловца, которому 18 лет исполнилось только в ноябре, олимпийская лицензия в Париж-2024 была его главной целью на этот сезон: "И мой личный тренер, и главный говорили, что надо сначала выполнить олимпийский норматив, а потом уже думать обо всем другом. Так оно и случилось. Я еще весной выполнил норматив на 200 метров на спине на соревнованиях в Стокгольме. И потом уже были сконцентрированы на других результатах".

В декабре Александр впервые в карьере принял участие во взрослом чемпионате Европы на короткой воде, где занял четвертое место на дистанции 200 метров на спине, установив национальный рекорд (1.51,10).

"Считаю, что короткая вода тоже мне удалась. Хотя не так хорошо, как длинная, потому что на короткой я вообще в своей жизни плавал раза два-три, не больше. Но на последний вид соревнований, на 200 метров на спине, я собрался и стал четвертым. И показал пятый или шестой результат в мире в короткой воде", – проанализировал выступление Александр.

О том, какие желания будет загадывать под елку, пловец не признался, заметив, что просто хочет провести этот день со своей семьей. А уже через полтора месяца его ждет чемпионат мира на длинной воде в Катаре.

Готовиться рекордсмен будет в Киеве, на ЦСКА. Первые тренировки запланированы уже на сегодня, 5 января. Затем Александр направится на подготовку в Испанию, где будем работать перед чемпионатом 10-14 дней. А уже после Дохи Желтяков и его тренер возьмут курс на парижскую Олимпиаду.

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