Пьяный Емельяненко устроил дебош в аэропорту. Обмочился и задержал самолет. Видео

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко стал причиной задержки авиарейса Екатеринбург – Москва. В здании аэропорта пьяный 41-летний спортсмен в неадекватном состоянии справил нужду, что заметил один из сотрудников безопасности.

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Свидетельницей происшествия стала российская блогерша Анна Данилова, которая и засняла экс-звезду ММА. Данилова летела тем же самолетом, что и спортсмен, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

"Охранник потребовал от Емельяненко объяснений. Тот начал материться, угрожая дать в морду. Весь автобус с пассажирами, который должен был ехать к самолету стоял и ждал, пока с ним разберутся", – пересказала эпизод Данилова.

Очевидица возмутилась, что вместо штрафа и наказания, сотрудники полиции устроили импровизированную фотосессию с дебоширом.

По словам блогерши, когда Емельяненко пустили на борт он сразу же попросил алкоголь, однако бортпроводники ему отказали. Весь полет боец провел себя мирно, фотографируясь с желающими.

Позже менеджер Емельяненко подтвердил инцидент, попросив прощения у всех пассажиров, ставших заложниками ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Емельяненко полетел в Дубай, где рассыпал на пляже землю из своих карманов. Спортсмен выложил у себя в соцсетях видео, на которых демонстрирует странный ритуал.

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