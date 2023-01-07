''Почему до сих пор не в психушке?'' Емельяненко отметился неадекватным поступком в Дубае. Видео

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко полетел в Дубай, где рассыпал на пляже землю из своих карманов. 41-летний спортсмен выложил у себя в соцсетях видео, на которых демонстрирует странный ритуал.

Видео дня

""Здрасте-здрасте, люди добрые. Приехал в Дубай, привез русской земли. Русская земелька теперь здесь, приезжайте, гуляйте. Все, теперь здесь русская земля", – сказал Емельяненко, опустошая карманы.

В комментариях российские болельщики не оценили поступок своего бывшего кумира, назвав его неадекватным.

"Чего он там снова накурился то?", "Почему он до сих пор не в психушке?", "Александр, Саша, Санёчек....во что же ты превратился", "Фрик", – пишут юзеры.

Многие фанаты разочарованы такими действиями бойца и предупреждают его, чтоб за этот поступок там его не побили.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Емельяненко странным образом согласился участвовать в войне в Украине. Он выразил готовность отправиться в нашу страну, но лишь для того, чтобы поддержать оккупантов на словах.

До этого Александр соглашался поехать на войну в Украину за оплату в 300 тысяч рублей (185 тысяч гривен – ред.) в день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!