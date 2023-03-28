Российский снайпер убил чемпиона Украины и побратимов, которые его спасали

27 марта в Каменец-Подольском простились с многократным чемпионом Украины по туризму Виктором Боржиевским, который встал на защиту Украины с оружием в руках. 17 марта 36-летний солдат и наводчик погиб от пуль снайпера в Луганской области.

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Виктор никогда не был военным и до полномасштабного вторжения не имел никакой специальной подготовки. Но инженер-строитель по профессии с первых дней войны взял в руки оружие, с которым прошел самые горячие точки украинского фронта.

За этот год Боржиевский несколько раз был ранен, но снова возвращался к своим побратимам, потому что с детства был очень ответственным, а также смелым и мужественным воином.

Виктор был наводчиком мотопехотной роты и в последние месяцы успешно противостоял оккупантам на Донбассе, в частности, в Луганской области. Но 17 марта жизнь спортсмена оборвалась. Как сообщает ТРК К-П, Боржиевский был ранен вражеским снайпером, побратимы пытались его вытянуть, но также погибли. А вторая пуля российского снайпера стала для Виктора фатальной...

Боржиевский являлся воспитанником Каменец-Подольской станции юных туристов, активно занимался спортивным туризмом, успешно выступал в составе команды своего города на областных турнирах и всеукраинских соревнованиях. Виктор был пятикратным чемпионом Украины.

Также погибший защитник был судьей II категории, входил в состав главной судейской коллегии областных чемпионатов для учащейся и студенческой молодежи.

Тренер Юрий Загоруйко вспоминал его как очень ответственного, надежного и добрейшего парня: "Очень классный человек. В Каменце был в команде "Вертикаль". И сейчас почти вся команда – мастера и кандидаты в мастера спорта по туризму, альпинизму, служат и защищают нашу страну".

Владимир Муляр знал Виктора с 7 класса, они вместе занимались туризмом, участвовали в соревнованиях и ходили в походы.

"Он всегда был чутким и добрым, в первые дни полномасштабной войны сам записался добровольцем, не дожидаясь повестки. Прошел бои за Северодонецк, Лисичанск, был очень хорошим воином", – рассказал Владимир.

А кум Боржиевского Дмитрий Самодуров охарактеризовал своего друга как твердого патриота Украины.

После школы Виктор закончил Каменец-Подольский профессиональный колледж строительства, архитектуры и дизайна. Заместитель директора по воспитательной работе Светлана Мартынчук отметила, что он был одним из лучших выпускников колледжа.

"Он из тех, кто безгранично любил жизнь и мир. Из тех, кто не останавливается на достигнутом, постоянно в поисках знаний и впечатлений. В наших воспоминаниях улыбающийся, жизнерадостный, надежный товарищ и друг... Войну встретил за границей, мог там и остаться. Но не смог... Высокое чувство долга, любовь к родной земле не позволили...", – рассказала о погибшем защитнике Светлана.

Накануне полномасштабного вторжения РФ Боржиевский работал инженером по технической поддержке в лаборатории бетона на Каменец-Подольском цементном заводе, принадлежащем компании CEMARK.

Защитник был влюблен и планировал жениться, но хотел сделать это уже после победы. Однако не успел. Как грустно отмечают друзья, Боржиевского забрала проклятая война, развязанная Россией.

27 марта Виктора провели в последний путь в Каменец-Подольском.

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