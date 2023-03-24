Женился и на следующий день ушел воевать: скалолаз и путешественник погиб на Донбассе, обнаружив 30 единиц техники врага

Бои за Донбасс, к сожалению, стали последними в жизни не одного десятка украинских спортсменов. Среди них – киевский скалолаз, парапланерист, гонщик и путешественник Николай Фетисов, который погиб в районе Белогоровки в Луганской области за два дня до своего 28-летия.

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Николай был очень одаренным и всесторонне развитым. После получения степени бакалавра права в Европейском университете для него было открыто много дорог, но любовь к горам и природе в целом взяла верх. Окончив учебу в 2016 году, Фетисов вместе с другом открыл свою компанию.

Николай основал гид-сервис LikeToHike и организовывал походы, сплавы и просто посиделки у костра для всех любителей активного отдыха. Фетисов сам любил приключения и "втягивал" в них тысячи клиентов, посещая самые красивые уголки мира.

Мама Николая Светлана отмечала особый магнетизм сына: "Мне кажется, сын мог общаться не только с животными, но и с ветром, и с горами".

Также магнетически Фетисова тянуло в горы. Он был развитым клаймером, занимался спортивным скалолазанием, боулдерингом и альпинизмом. Среди любимых мест для скалолазания у Николая была Южная Турция, Арко в Италии, а также локации в центральной и западной частях Украины.

Также Фетисов вел групповые занятия по скалолазанию в тренажерном зале и за его пределами и проводил трекинговые и альпинистские туры для более 25 000 клиентов в 10 разных странах.

Но Николай был не только скалолазом и альпинистом, но также парапланеристом, пловцом, и гонщиком эндуро. У него было много увлечений и большие планы, которые перечеркнула полномасштабная война с Россией.

Но до того, как отправиться воевать, Фетисов сделал очень важную вещь – Николай его подруга Алина Синявская поженились 7 марта 2022 года, а уже 8 марта он ушел защищать свою семью и свою землю.

"Он был очень молчалив в течение трех дней, прежде чем зарегистрироваться, тогда я не понимала, что он принимал самое тяжелое решение в своей жизни", – вспоминала Алина.

10 марта Николай принял присягу на военную службу ВСУ, вступив в 24-ю отдельную механизированную бригаду 1МР. А в середине марта уже был в поезде, следовавшим в Луганскую область.

Как рассказывала в своем Facebook Зоя Синявская, Николай помогал обеспечивать всем необходимым свое подразделение. При его участии были приобретены два автомобиля, дроны и различное необходимое снаряжение.

Николай и Алина прожили в браке два с половиной месяца. 20 мая оккупанты из РФ убили спортсмена во время своего наступления в районе села Белогоровка в Луганской области. Через два дня ему должно было исполниться 28 лет.

Погиб Фетисов при выполнении боевой задачи, обнаружив более 30 единиц вражеской техники. О гибели родным сообщил старшина подразделения. За подвиг Николая семье обещали награду Богдана Хмельницкого третьей степени.

"Коля был очень крутым. Глубокий, думающий, сильный, веселый. Личность. Своим делом жизни открыл мне и тысячам других удивительные миры. А в заключение сделал своим делом защиту всех нас. И положил за это голову. Спасибо, Коля. Плачу о тебе", – написал знакомый Фетисова Андрей Бабкин.

В конце августа коллеги и друзья Николая из Liketohike провели благотворительный поход в Карпаты в память о Коле, где установили именную табличку героя.

"Он навсегда останется в памяти светлым человеком, полным энергии и позитива", – отмечали знакомые спортсмена и путешественника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что отец троих детей погиб во время вражеского обстрела: до войны он организовывал топовые марафоны и бегал сам.

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