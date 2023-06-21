'Прилет был метрах в 400-500 от их отеля': тренер сборной Украины рассказал о ракетном ударе и почему РФ не будет на Олимпиаде

Главный тренер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Игорь Нагаев ожидает на Европейских играх – 2023 где-то пять наград, а также считает, что его команда довольно быстро отошла от ракетного удара по Умани, когда российские оккупанты попали в дом в 400 метрах от гостиницы спортсменов. Хотя гребцы даже за границей пригибаются, когда что-то бахает поблизости.

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В разговоре с OBOZREVATEL двукратный призер Олимпийских игр Нагаев рассказал, почему российские гребцы должны пропустить Олимпиаду в Париже и кто пообещал не выдавать им даже визы.

– Ваша команда – одна из тех, на кого на этих Евроиграх у нас делают большие ставки.

– Это очень тяжело, когда такая ответственность. Словно кирпич сверху кладут. Также эти Европейские игры в нашей сборной являются своеобразной квалификацией к лицензионному чемпионату мира. По нашей системе для гарантированного участия в ЧМ-2023 спортсмены должны занять в Кракове места с первого по шестое. И тогда могут спокойно готовиться к мировому форуму.

Если они не попадают в первую шестерку в Кракове, то 18–20 июля у нас будет дополнительный отбор. И у спортсменов, которые не попали сейчас на Европейские игры, еще есть шанс попасть на мировое первенство.

У нас нормальная команда, нормальный коллектив, есть те, кто не доволен главным тренером, но должен быть раздражитель (улыбается). Наверное, если бы я сделал такую куклу надувную, то ее бы каждый день пилили (смеется). Знаете, я когда-то читал книгу американского главного тренера по плаванию. Спортсмены не то что его не любили, а злились на него из-за того, что он давал много нагрузок, требовал строгой дисциплины, а это в нашем спорте вообще 50% успеха.

Это был достаточно жесткий тренер. Но у него была такая надувная кукла с его лицом, и в конце недели он брал эту куклу, бросал спортсменов в бассейн и выходил. А потом уже уборщица по кускам собирала ту куклу. Но потом в их отношениях все было нормально – нормальное общение еще неделю.

– Насколько хорошо удалось подготовиться к соревнованиям? Ведь весной вы и спортсмены как раз были в Умани на Кубке Украины, когда Россия нанесла по городу ракетный удар и попала в жилой дом недалеко от того места, где жили гребцы.

– Знаете, эта война у нас людей закалила. Конечно, мы, к сожалению, живем в таких условиях. И нашим соперникам этого не понять. Когда мы были сейчас на собрании, там двери так закрываются и стучат. И мы уже по привычке немного пригибаемся.

Но команда отработала хорошо, и после Кубка Украины у нас был контрольный старт на Кубке мира. В принципе, в тех дисциплинах, которые разыгрываются в Кракове, у нас были достаточно весомые результаты. Правда, на том этапе некоторых команд не было, потому что первый Кубок мира был в Венгрии, и мы там не участвовали.

Но на этих Играх на 4-5 медалей мы рассчитываем. Хотя если сосчитать по Кубку мира, то у нас могло быть и где-то 9–10 (улыбается). Но ведь Кубок мира – это такие просмотровые соревнования, а эти Европейские игры отличаются своей конкурентностью даже от предыдущих, потому что эти Игры были за месяц до лицензионного чемпионата мира и спортсмены других стран, да и наши, конечно, не подходили в оптимальной форме. А теперь до чемпионата мира останется где-то 8-9 недель.

Сейчас многие команды приехали делать контрольный срез своей подготовки и затем анализировать, как дальше подниматься к чемпионату мира в Германии, где будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду. А уже в следующем году будет лицензионный чемпионат Европы в Венгрии.

– Кстати, после трагедии в Умани Людмила Лузан утром отказалась от старта. Как скоро она отошла после тех событий?

– Я вам скажу, что она выиграла Кубок мира, поэтому считаю, что отошла, даже очень. Но там этот прилет был примерно метрах в 400–500 от их гостиницы. Конечно, это был ужас. А если бы попали в отель? Конечно, это и переосмысление всего.

– Как вам вода в Кракове?

– Здесь мы не соревновались никогда, здесь, в принципе, не было никогда соревнований, сделали все сугубо под Европейские игры – озеро 1500 или 1400 метров, а обычно мы проводим соревнования так, чтобы 2 км были и с обводным каналом. А тут уже сделали ситуативно, потому что это самое близкое к Кракову место. Но довольно неплохо сделали, вода такая чистенькая, хорошая вода. Наши спортсмены приехали и говорят: "О, надо остаться, здесь пляж хороший". Я отвечаю: "Ну если медали будут, то можете остаться на пару дней, а если нет, то работать и работать (улыбается)".

– Сейчас в некоторых видах спорта уже начали допускать россиян к соревнованиям. Я знаю, что в вашем уже тоже рассматривался этот вопрос.

– Еще в конце апреля совет директоров ICF принял решение допускать россиян. Но дело в том, что у нас очень дружеское сообщество. Страны Европы где-то на 80% отрицают участие россиян и беларусов в соревнованиях. Но у нас Международная федерация очень большая – 155 национальных, из них европейских всего 37. Это всего около четверти от всего сообщества.

Но мы получили 100%-е гарантии от польской Федерации, что они не будут допускать к соревнованиям россиян и беларусов. И они не дали им приглашения. Это касалось Кубка мира. И сейчас, на Европейских играх, у них тоже не было лицензии, потому представители РФ и РБ здесь не имеют права участия.

Также Федерация Германии нас заверила, что не будет их допускать. Там даже правительство приняло такое решение, что они беларусам и россиянам не открывают визу. То есть мы уверены, что россиян и беларусов не будет никаким образом на лицензионном чемпионате мира – 2023, поэтому мы спокойно себя чувствуем, это первое.

И во-вторых, у нас есть такое правило завоевания лицензии на Олимпийские игры: если команда не участвовала в лицензионном чемпионате мира, она не имеет права участвовать в дальнейших отборах на Олимпиаду. То есть если их не допускают на лицензионный мир, то на чемпионат Европы в следующем году, даже если, дай Бог, закончится война, они все равно не смогут попасть. И они автоматически пропускают игры в Париже.

– Когда соревнуетесь в Польше, ощущается поддержка Украины?

– Да, болельщики приходят на трибуны. В том году всегда. Кубок мира был в Познани, так приезжали наши женщины, мы общались с ними. Действительно, люди сочувствуют нам, люди встречают нас на улицах и выражают свою поддержку Украине. То есть такое нормальное общение, нормальные отношения, цивилизованные.

Действительно, то, что у нас сейчас происходит, очень смущает людей и в Польше, и в Чехии, и в Румынии. В прошлом году мы в Румынии просидели два месяца, нас приютила федерация румынская при поддержке ICF. Люди действительно поддерживают.

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