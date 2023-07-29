После случая с Харлан украинцам дали совет, как себя вести с россиянами на Кубке мира по шахматам

Федерация шахмат Украины (ФШУ) опубликовала рекомендации для украинцев, которые примут участие на Кубке мира, который пройдет в Азербайджане с 29 июля по 25 августа. На этот мужской турнир заявлено 12 россиян, выступающих в нейтральном статусе.

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После случая с Харлан, ФШУ считает целесообразным воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они выступают.

Также украинским шахматистам советуют не делать совместных фотографий или видео с атлетами РФ и РБ, минимально общаться с ними, а также "воздерживаться от действий, которые могут навредить имиджу Украины".

Кроме того в ФШУ рассказали, на чем следует сделать акцент во время выступлений на медийных мероприятиях, в публичном пространстве и в социальных сетях.

"Необходимо напоминать мировому сообществу о том, что: идет война, которую ведут против Украины и ее народа Россия и Беларусь; недопустимо, что Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) возглавляет россиянин Аркадий Дворкович; недопустимо, чтобы шахматисты из России и Беларуси играли в любом статусе на официальных турнирах, пока их государства и граждане осуществляют или поддерживают акты терроризма в Украине", - говорится в заявлении ФШУ в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская саблистка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 чемпионата мира по фехтованию-2023 года в Милане.

Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку. В результате Ольгу дисквалифицировали с ЧМ-2023.

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