'Попали в наш дом': чемпион мира из Ирпеня бежал из дома в начале войны, месяц не тренировался и установил рекорд

19-летний украинский метатель копья Артур Фельфнер вторжение России встретил в Ирпене, откуда был вынужден бежать вместе с семьей. Но, несмотря на кровавую войну в собственной стране, в 2022 году парень принес Украине "золото" на чемпионате мира по легкой атлетике до 20 лет, установил национальный рекорд (84,32 м) и уже готов давать бой на взрослом уровне.

Видео дня

В разговоре с OBOZREVATEL накануне Европейских игр-2023 Артур вспомнил первый день полномасштабного вторжения РФ, свою мотивацию и рассказал, насколько сложно соревноваться во время войны.

– Конечно, сложности есть всегда. Но сейчас, когда идет война, очень тяжело все эмоции перенаправить в снаряд – в копье. Много думаешь о происходящем в Украине, смотришь новости. И немного это сбивает тебя с толку. Но мы понимаем, что выступаем и представляем нашу страну и защищаем ее, можно сказать, на своем фронте.

– Какие были первые соревнования после начала войны?

– После начала полномасштабного вторжения РФ я почти не тренировался месяц, мы сидели с семьей и моим другом в селе. А потом тренер мне говорит, что можем уехать на сбор в Португалию. Мы пробыли там месяц, после чего на соревнованиях в Германии я сразу метнул личный рекорд и рекорд Украины – 83 метра.

Меня это очень удивило, потому что был всего месяц подготовки. Может это какая-то, знаете, мотивация сыграла свою роль – потому, что в Украине идет война, которая привлекла к себе все внимание. И это меня мотивировало.

– А где вы встретили полномасштабную войну?

– Сам я из Ирпеня, но учусь в Броварах. Как и мой родной брат. 24 февраля мама мне позвонила по телефону и попросила привезти брата из училища, потому что забрать его можно было только с родителями. Я взял с собой друга, покидали в портфель немного вещей – пару футболок, носков, трусов. Больше ничего такого не брали. И поехали в Ирпень. Если обычно я добираюсь домой около полутора часов, то в тот день мы ехали семь или восемь часов. И это было очень тяжело.

А ночью начались обстрелы и мой друг предложил выехать с семьей к нему в Хмельницкую область. Целый месяц мы сидели там. Конечно, следили за происходящим в Ирпене. В новостях передавали, что город обстреливают.

У нас есть группа для жителей нашей многоэтажки и пришло известие, что попали в наш дом. Но, слава Богу, что не очень сильно, сейчас все уже отремонтировали. И прошлым летом мы вернулись домой.

– Как в секторе изменилось отношение к вам и Украине?

– Даже самые сильные соперники – чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр – очень поддерживают украинцев. Мы были на сборах, общались с ними. И от себя они делают все возможное, чтобы мы победили в этой войне.

– А что чаще всего спрашивают?

– Обычно просто, как ты? Как дома? Все ли в безопасности? Конечно, они до конца все равно не понимают, что у нас происходит. Но мы, знающие английский язык, постоянно рассказываем и лично, и в интервью об ужасах в наших городах, о том, как летят ракеты, какие последние новости из дома. И тогда все они понимают. А когда смотрят по телевизору, то только видят, что стреляют, но им не понять, через что проходят украинцы. Поэтому мы стараемся передать им это.

– Меньше, чем через две недели, вы стартуете на Европейских играх. Будет тяжело, потому что Украина вылетела из высшего дивизиона в командных соревнованиях?

– Да ничего, мы едем побеждать. Я считаю, что подготовка у нас прошла успешно, без каких-либо травм. Думаю, что наша метальная команда готова, и мы будем делать все, чтобы выиграть.

– Достаточно давно у Украины не было больших побед в мужском метании копья. Я имею в виду на взрослых соревнованиях.

– На взрослых – да. Потому что в Украине сейчас уже не тот уровень. Имею в виду, что результаты достаточно слабые, если сравнивать с тем, что было 5–7 лет назад. Тогда, например, за 78 метров у нас было три результата. Сейчас, если метаешь 70 метров, это уже классный результат. Ты будешь вторым (улыбается).

– Как тогда настраиваться?

– На чемпионате Украины не очень хочется показывать все, что ты можешь. Поэтому, можно сказать, сдерживаем себя. И больше готовимся на международные соревнования, подводим форму туда, чтобы показать результаты, на которые мы рассчитываем.

– Чувствуете, что уже готовы в свои 19 давать бой мировым лидерам?

– Да. Я хочу это сделать уже давно. И думаю, что в этом сезоне, если не будет никаких травм, у меня все получится. Считаю, что можно будет конкурировать с сильнейшими соперниками – чемпионами мира, Европы и призерами Олимпийских игр.

30 июля я уже буду выступать на Бриллиантовой лиге. Там соперники соберутся достаточно сильные и постараюсь составлять им конкуренцию. Сделаем все для этого.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погибший в боях за Бахмут легкоатлет лазил по стенам и создавал вещи из ничего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!