'В полете зацепился рукой за кондиционер': погибший в боях за Бахмут легкоатлет лазил по стенам и создавал вещи из ничего

20 апреля должно было исполниться 30 лет защитнику Украины, легкоатлету Роману Полищуку, который после полномасштабного вторжения РФ воевал в 206 батальоне территориальной обороны ВСУ. Спортсмен прошел бои за Херсонскую и Харьковскую области, после чего воевал в самой горячей точке фронта – под Бахмутом, где героически погиб 10 марта.

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Полищук начинал спортивную карьеру с прыжков в длину, но также увлекался скалолазанием и походами. Окончил кафедру экономической и социальной географии КНУ имени Тараса Шевченко, работал промышленным альпинистом, планировал открыть свой брендовый магазин и не переставал мечтать даже под обстрелами российских оккупантов.

Друзья и родные создали петицию с целью присвоения Роману звания Героя Украины (подписать можно по этой ссылке ), а также рассказали OBOZREVATEL яркие истории о павшем защитнике, который голыми руками карабкался по стенам, внушал оптимизм побратимам и мог сделать холодильник из мусорного пакета.

ЧИНИЛ ВСЕ НА СВЕТЕ. "Мое самое яркое воспоминание о Роме – это его удивительная подвеска в виде улья, которую ему подарил дедушка. Не думаю, что кто-то вообще знал, что она означает (улыбается), но именно она очаровала меня в нашу первую встречу. А уже после – его глаза. Поэтому благодаря этой подвеске мы и познакомились", – рассказала любимая девушка погибшего защитника Полина.

Полина с Ромой хотели открыть свой брендовый магазин с неформальной украинской тематикой, горели этим проектом и много работали над его реализацией, даже находясь в разных частях страны. И девушка обещает, что обязательно откроет магазин в память и в честь любимого.

"Рома для меня – пример настоящего мужчины, сильного духом, по его рукам видно, что это очень трудолюбивый человек, он мог починить все на свете, дать правильный совет в нужную минуту. Мы безгранично любили друг друга, мы были родственными душами, этот человек научила меня очень многому. И он навсегда останется в моем сердце!", – подчеркнула Полина.

ПОЗИТИВ В ТЯЖЕЛЕЙШИЕ МИНУТЫ. "Однажды отправляли меня на позиции в не очень хорошее место, куда я ну никак не хотел уходить и уже думал отказаться. Но когда узнал о том, что Рома пойдет со мной, то всякие сомнения и страхи меня сразу оставили. Он придавал уверенности и невероятного позитива в наиболее затруднительных положениях", – рассказал побратим Романа Сергей Дойонко.

"Почти все наши общие истории нельзя озвучивать публично (улыбается), но скажу, что он был невероятно крутым и добрым парнем, примером для подражания. Никогда его не забуду. Навсегда в строю!" – добавил Сергей.

МЕЧТАТЬ ПОД ОБСТРЕЛАМИ. "Весна. 2022 год. Юг. "И под обстрелами не забывай мечтать". Полгода это фото было у меня на заставке и каждый день возвращало мне то, что война забрала у многих из нас в феврале 2022-го, а именно – привычку мечтать. Здесь и сейчас. Искренне и масштабно. Автор этого фото и высказывания – украинский военный герой Роман Полищук", – рассказала знакомая спортсмена Луиза.

С Ромой девушка познакомилась чуть больше года назад, 5 апреля 2022, через 3 дня после освобождения Киевщины.

"Потом, когда ребята были в Николаевской области и им нужно было отремонтировать тачку, мы решили отблагодарить всех участников сбора и подарить открытки от 206 батальона с фотографиями, на которых была изображена война глазами украинского военного. Если вы тогда донатили и имеете такую открытку, то знайте, что все фотографии сделал Рома. А на некоторых он даже и сам был. Мне кажется, у него был талант видеть прекрасное в обыденном, несмотря на жесткие реалии войны", – отметила Луиза.

С Ромой девушка виделась трижды в жизни, но в соцсетях было больше разговоров о жизни: "Меня вдохновлял вечный оптимизм Ромы и его взгляды на привычные вещи. Так легко и просто, но при этом с глубоким смыслом. 10 марта 2023 года Рома погиб в бою под Бахмутом. В небесном батальоне прибыло. Почивай с миром, Герой. Спасибо, что имела возможность быть знакомой с тобой".

ПОМОГАЛ ДАЖЕ НЕЗНАКОМЫМ. "Мы не были с Романом прямо хорошими друзьями и не очень часто виделись, но пересекались в одной компании, где Роман очень выделялся. Он был безумно жизнерадостным и веселым, с ним было комфортно находиться рядом, общаться, он был очень компанейским, добрым и отзывчивым. человеком, который никогда не оставит в тяжелой ситуации и протянет руку помощи или станет рядом, если случилась какая-то беда. Даже если ты не входишь в круг его ближайших друзей", – рассказал знакомый Романа Кирилл.

"Я неоднократно был свидетелем, как он безвозмездно и, не раздумывая, помогал незнакомым людям. К сожалению, таких людей мало. Всем нам его будет очень не хватать. Мы теряем лучших людей этой планеты", – подчеркнул Кирилл.

ЛЕЗ ПО СТЕНЕ ГОЛЫМИ РУКАМИ. Друг спортсмена Олесь рассказал, что Рома никогда не боялся авантюрных решений, даже опасных, как это было летом 2021 года, когда ребята отдыхали вместе в Хорватии.

"Мы арендовали домик, стены которого были выложены камнями. Вечером, когда возвращались с прогулки, я предложил Роме залезть на каменную стену нашего домика, испытав собственные силы. Приз – 100 евро. Ну и конечно: спортивный интерес и вера в собственные силы – Рома в игре", – вспомнил Олесь.

"Рома залез голыми руками по стене к самой крыше, но когда спускался, то сорвался, зацепившись одной рукой за кондиционер в полете. Это его тогда не испугало, а после спуска мы вместе посмеялись. Что самое интересное, Рома получил свое вознаграждение, которое потратил на нас. , оплатив на следующий день ужин в ресторане. Таков он Рома - веселый авантюрист, который делился всем, что у него было с друзьями", – подчеркнул друг защитника.

Последний Новый год перед полномасштабным вторжением России Роман со своей компанией праздновали в Карпатах. После приезда Рома подметил, что местные жители очень верующие люди и в этой местности очень много церквей.

"Одна наша общая подруга тоже достаточно верующая и при виде каждой церкви она крестилась. Рома тоже тогда начал, хотя раньше такой привычки не имел. Подруга обиделась, потому что подумала что Рома над ней насмехается. Но он просто хотел ее поддержать. Таков он Рома – человек, не имеющий плохих мыслей, а все делает от чистого сердца", – рассказал Олесь.

"ВЫБИЛ ФАРУ ПРИКЛАДОМ". Лучшим другом Романа Полищука был Андрей Попов. Ребята дружили с 7-летнего возраста, поэтому за это время у них собралось много общих историй.

"Первое, что я сразу вспомнил, поход в Карпатах. После сильного ливня проснулись в затопленной палатке и сразу решили что нужно готовить есть. Нашли поваленное дерево, большое и полностью мокрое. Благодаря профессиональным навыкам, которые Рома имел в работе, связали дерево на узлы, оттащили к палатке и даже из мокрого разожгли костер. Нет проблем, которые невозможно решить – это о нашем Роме", – отметил Андрей.

После начала полномасштабной войны с РФ друзья вместе ушли добровольцами на фронт.

"Однажды под Бахмутом мы вдвоем обустраивали минометную позицию и выставляли ориентиры. Закончили и передали по рации побратиму, который должен был нас забрать. Ночь, много снега, наши позиции были хорошо видны врагу. Приезжает собрат, сдает назад, а на машине включается образование ходу. Рома сразу сориентировался и через секунду выбил заднюю фару прикладом, вернусь ко мне и говорит с улыбкой: "Извини".Ибо эту машину пригнали мои знакомые. Конечно, я не обиделся из-за этого. Он всегда был решительным, быстро оценивал ситуацию и знал, что делать", – вспомнил Андрей.

ХОЛОДИЛЬНИК ИЗ МУСОРНОГО ПАКЕТА. Анастасия Бутенко знала Рому еще со времен университета и не ожидала, что их знакомство и дружба затянутся на многие годы.

"Один из бесчисленных талантов Ромы – создавать что-то из ничего. На научной практике он показал мастер–класс, как сделать холодильник из мусорного пакета, разжечь костер на мокрых ветвях. Для него не существовало безвыходных ситуаций. С этим человеком я ходила в первый туристический поход еще в 2010 году. В 2013 году в Крыму, научилась лазать по веревкам, посетила множество крутых природных локаций", – рассказала Настя.

"Из университетских приколов помню, как у нас было игровое собеседование на предмете "География труда", Рома обыграл меня, потому что на вопрос "Какие ваши недостатки в работе" он ответил: "У меня очень много обеденных перерывов". Это был харизматичный, добрый и отчаянный парень, которого нам очень не хватает. Покойся с миром, наш герой, наш друг. Вечная Слава", – добавила Анастасия.

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