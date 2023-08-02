'Понимал, что россиянка будет провоцировать Харлан': министр спорта прокомментировал скандал на чемпионате мира и промах РФ

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт отметил, что ожидал провокации российской спортсменки в поединке с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан. А также рассказал о договоренностях с Международной федерацией фехтования и судьями накануне выступления саблистки из Николаева, которую сначала дисквалифицировали за отказ пожать руку Анне Смирновой, но затем оправдали под давлением Украины.

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"Я уже в начале соревнований контролировал эту ситуацию, еще до дня старта Оли на чемпионате мира мы были с ней на связи. Мы однозначно знали, что не будем пожимать руку россиянам. С моей стороны была проведена работа с Международной федерацией фехтования, состоялась разговор с временно исполняющим обязанности президента FIE. Накануне соревнований он мне позвонил и также волновался из-за этой ситуации. Я сказал, что Ольга выйдет на дорожку, но не будет давить руку и приветствовать эту спортсменку. Он согласился с таким планом действий", – отметил Гутцайт.

После этого Вадим Гутцайт позвонил Ольге и сказал, чтобы она подошла в технический директорат и также поставила им вопрос о рукопожатии: "Ей ответили, что это не обязательно. Также я был в связи с судьями, которые сказали, что приняли решение лояльно относиться к Ольге и к тому, что спортсмены из страны, на которую напали, постоянно бомбят и убивают ее жителей, выйдут на дорожку, но не будут приветствовать представителей страны-агрессора. То есть, судьи не собирались требовать рукопожатий".

"А в день соревнований я еще до матча понимал, что россиянка будет провоцировать Ольгу и делать все, чтобы не уйти с дорожки, и ждать, чтобы наша спортсменка пожала ее руку. Но Ольга сделала то, что сделала, и судья объявил ее победительницей. Оля уже пошла готовиться к следующему бою, когда мне позвонила по телефону главный тренер сборной и сказала, что в техническом директорате начались обсуждения этого вопроса, потому что россияне подали протест", – вспомнил Гутцайт.

"И потом уже началась моя личная работа как президента НОК и члена исполкома Международной федерации фехтования. Это продолжалось некоторое время, и через день мы уже увидели результат того, как мы отработали все вместе – вся страна. И немножко моей работы", – добавил Вадим Гутцайт.

На самом деле скандал с Харлан, который произошел на чемпионате мира в Милане из-за действий российской команды и демарша Смирновой, по мнению Вадима Гутцайта, пошел нам на пользу.

"Это пример для многих других международных федераций. Нам не нужна какая-либо помощь на соревнованиях, мы будем туда приезжать и участвовать. Но нам нужно, чтобы все федерации изменили подход и отношение к нашим сборным. К тому, что мы не будем пожимать представителям стран-агрессоров руки, не будем их приветствовать, несмотря на требования в правилах соревнований", – рассказал глава украинского спорта.

"Поэтому уже 31 июля я направил письмо президенту Международного олимпийского комитета и попросил его также вмешаться. После ситуации с Харлан глава МОК вышел с заявлением, что нужно быть добрее к командам из Украины, относиться к нашим спортсменам с уважением в такое сложное время", – добавил Гутцайт.

По словам Вадима Гутцайта, в своем обращении к МОК он попросил написать письма всем международным федерациям, где в правилах есть необходимость пожимать руку или приветствовать соперника до или после матча: "И сейчас я также буду обращаться ко всем международным федерациям, где есть такие же условия. Будем отрабатывать по каждому виду спорта и, если будет возникать какой-то повод, то тоже будем вмешиваться".

На наше уточнение, как пояснили дисквалификацию Харлан, это были предварительные договоренности, а также не предусматривавшие рукопожатия ковидные правила, Вадим Гутцайт отметил, что очень трудно ответить, чем на тот момент руководствовались представители технического директората FIE.

"Мне сложно сказать, почему тогда принял такое решение немец Дитер Ламер, который был главой технического директората. К сожалению, это произошло. И потом, насколько я понимаю, они заставили судью найти Ольгу и дать ей черную карточку. Но хорошо, когда все хорошо заканчивается, когда мы все поработали, когда были сделаны правильные вещи для возвращения Ольги на дорожку, и команда саблисток стала четвертой. Это хороший результат на чемпионате мира", – отметил функционер.

"И вообще успехом было то, что Ольга вернулась, а Международный олимпийский комитет сразу отреагировал и предоставил ей лицензию на Олимпийские игры. И мир еще раз увидел, как действует Россия – как она провоцирует, как она специально готовит подобные вещи против украинских спортсменов. Но на этот раз все пошло не по их сценарию", – заверил Гутцайт.

Глава НОК также прокомментировал историю с украинскими шпажистками, которые сначала были в стартовых протоколах на чемпионате мира-2023, но потом отказались от участия в соревнованиях.

"26 июля Международный олимпийский комитет направил всем странам приглашения на Олимпийские игры-2024. Россия и Беларусь их не получили. И если уже официально этих стран не будет на Олимпиаде, не будет их символики, флага и гимна, и мы не будем понимать, что это за спортсмены – было принято решение изменить приказ о бойкоте соревнований, чтобы наши спортсмены принимали участие, готовились, выигрывали лицензии и потом, дай Бог, были представлены на Олимпиаде. 26-го мы уже приняли изменения в приказ, а индивидуальные соревнования у девушек, к сожалению, были до этого. Поэтому они не участвовали", – отметил функционер.

"Но наши представительницы женской шпаги были шестыми в команде на чемпионате мира. И еще будут кубки мира и много индивидуальных и командных соревнований. У них есть время, чтобы тоже побороться за лицензии на Олимпийские игры", – заверил Вадим Гутцайт.

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