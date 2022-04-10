Полный стадион в Монреале устроил стоячие овации украинцу, и тот сотворил сенсацию на чемпионате мира по шорт-треку. Видео

Заполненные трибуны арены "Морис Ришар" в канадском Монреале бурно поддержали лидера сборной Украины по шорт-треку Олега Гандея на чемпионате мира-2022. Перед четвертьфиналом забега на 500 метров зрители встали и овациями приветствовали нашего соотечественника.

Такой эмоциональный заряд позволил 23-летнему киевлянину совершить сенсацию, выйдя в полуфинал мундиаля.

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До этого лучшим выступлением Гандея за предыдущие четыре чемпионата мира было 25-е место. В мировом рейтинге Олег находится на 32-й строчке. Украина в полуфинал ЧМ пробилась впервые в истории.

К сожалению до финала Гандей не добрался. В 1/2 финале Олег занял последнее место и выбыл из борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стадион в Испании устроил овации футболисту сборной Украины. Украинский защитник футбольного клуба "Спортинг Хихон" Богдан Милованов стал героем матча 1/16 Кубка Испании.