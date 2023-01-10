''Если вы это читаете...'' Погибший от ракетного удара автогонщик, попрощался с украинцами через 7 месяцев после смерти

Погибший во время майского ракетного удара оккупантов по Десне украинский гонщик и будущий пилот-дрифтер Евгений Перепелица попрощался со всеми спустя семь месяцев после своей смерти. Полтавчанин запланировал сообщение в социальных сетях на свое 25-летие в начале января, находясь в казарме накануне своей гибели.

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Евгений как раз проходил военную подготовку в Черниговской области и собирался отправляться на фронт, поэтому, видимо, решил написать свой прощальный пост в Instagram.

"Привет, подписчики, если вы читаете это сообщение, то, скорее всего, меня уже нет. У меня сегодня должно быть ДР – 25 лет. Сейчас пишу это сообщение в казарме перед отправкой. Но я вообще б не расстроился по этому поводу, потому что я за эти годы прожил шикарнейшую жизнь. Я знаю, что многие и 70 лет не проживают так ярко", – написал Евгений.

"На самом деле хочу сказать всем прекрасным людям, которые побывали в моей жизни. В первую очередь родителям. 2019 год был самый лучший. Я очень хотел достичь высоких вершин, но, как видите, все пошло не по плану. Все мечты так и не сбылись... Чуваки, пейте, курите, занимайтесь сексом. Никто не знает, что с вами завтра случится, кайфуйте ради меня. Люблю вас всех, до встречи в раю", – подытожил гонщик.

Перепелица был выпускником факультета филологии и журналистики Полтавского национального педагогического университета и состоял в нескольких автоклубах Полтавы. А после переезда в Киев стал детейлером (обслуживание транспортных средств внутри и снаружи) в компании BroDrift и начал активнее гонять сам. При этом Евгений успевал озвучивать чемпионат Украины по дрифту и был судьей в Автомобильной федерации страны.

В новогоднюю ночь-2022 молодой гонщик с уверенностью заявил, что это его год, потому что он родился в год Тигра: "И я собираюсь разорвать в этом году все, что только можно". Однако после полномасштабного вторжения России 24 февраля его планы поменялись.

В апреле Евгений вступил в ряды ВСУ и проходил обучение в Черниговской области, когда в казарму, в которой он находился, прилетели ракеты. 17 мая около 5 часов утра авиация оккупантов обстреляли воинскую часть в пгт Десна, где находился учебный центр имени князя Ярослава Мудрого. Из четырех ракет две попали в здание с военными.

24 мая мама Евгения Ксения Перепелица сообщила, что парень не выходит на связь с родными. И вскоре друзья гонщика подтвердили, что он погиб.

"Подписчики, так много хочется вам рассказать. Но не могу. После войны расскажу вам всю историю пребывания здесь. А может, книгу напишу. Победа уже близко", – таким был, как недавно оказалось, предпоследний пост Перепелицы из Десны в Instagram за день до ракетного удара, который забрал жизни 87 человек.

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