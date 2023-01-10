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Уничтожил оккупантов в Кременских лесах: возвращаясь с боевого задания, погиб игрок харьковских "Атлантов"

Елена Павлова
Другие виды спорта
2 минуты
2,2 т.
Уничтожил оккупантов в Кременских лесах: возвращаясь с боевого задания, погиб игрок харьковских 'Атлантов'

Осада Кременной унесла жизнь игрока в американский футбол и воина Национальной гвардии Украины Алексея Быковского. 9 января представитель харьковского клуба "Атланты" попал под обстрел артиллерии оккупантов.

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Про гибель уроженца Пархомовки сообщила Украинская лига американского футбола (ULAF) на своей страничке в Facebook.

Уничтожил оккупантов в Кременских лесах: возвращаясь с боевого задания, погиб игрок харьковских ''Атлантов''

"Алексей играл на позиции Лайнбекера под номером 33. Герой погиб на фронте под городом Кременная, защищая страну от нашествия оккупантов. Леше было всего 27 лет. До своего 28-летия он не дожил несколько недель... УЛАФ приносит самые искренние соболезнования семье погибшего героя", – отреагировали на трагедию в УЛАФ.

Уничтожил оккупантов в Кременских лесах: возвращаясь с боевого задания, погиб игрок харьковских ''Атлантов''
Уничтожил оккупантов в Кременских лесах: возвращаясь с боевого задания, погиб игрок харьковских ''Атлантов''

Подробности о гибели Алексея рассказал его побратим Виталий Биляк, который отметил, что Быковский с позывным Лепик как раз возвращался к своим после успешного боевого задания, когда попал под вражеский обстрел.

В направлении Кременной ВСУ проводят наступательные действия

"Алексей Быковский (Лепик), заряжавший всех позитивом боевой побратим, погиб 9 января от вражеской артиллерии в Кременских лесах, возвращаясь после успешной боевой задачи по уничтожению российских оккупантов. Война забирает лучших!", – написал Виталий.

У отважного спортсмена дома осталась жена, которая уже не дождется своего героя.

Уничтожил оккупантов в Кременских лесах: возвращаясь с боевого задания, погиб игрок харьковских ''Атлантов''

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом. Связь с сумским силачом оборвалась накануне Нового года, а 5 января стало известно, что Андрея Дмитриева не стало.

Уничтожил оккупантов в Кременских лесах: возвращаясь с боевого задания, погиб игрок харьковских ''Атлантов''
Уничтожил оккупантов в Кременских лесах: возвращаясь с боевого задания, погиб игрок харьковских ''Атлантов''

А 21-летний воин-тайбоксер "Азова" погиб в боях за Бахмут: был в аду, но шел на штурм с улыбкой.

Уничтожил оккупантов в Кременских лесах: возвращаясь с боевого задания, погиб игрок харьковских ''Атлантов''
Уничтожил оккупантов в Кременских лесах: возвращаясь с боевого задания, погиб игрок харьковских ''Атлантов''

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