Уничтожил оккупантов в Кременских лесах: возвращаясь с боевого задания, погиб игрок харьковских ''Атлантов''

Осада Кременной унесла жизнь игрока в американский футбол и воина Национальной гвардии Украины Алексея Быковского. 9 января представитель харьковского клуба "Атланты" попал под обстрел артиллерии оккупантов.

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Про гибель уроженца Пархомовки сообщила Украинская лига американского футбола (ULAF) на своей страничке в Facebook.

"Алексей играл на позиции Лайнбекера под номером 33. Герой погиб на фронте под городом Кременная, защищая страну от нашествия оккупантов. Леше было всего 27 лет. До своего 28-летия он не дожил несколько недель... УЛАФ приносит самые искренние соболезнования семье погибшего героя", – отреагировали на трагедию в УЛАФ.

Подробности о гибели Алексея рассказал его побратим Виталий Биляк, который отметил, что Быковский с позывным Лепик как раз возвращался к своим после успешного боевого задания, когда попал под вражеский обстрел.

"Алексей Быковский (Лепик), заряжавший всех позитивом боевой побратим, погиб 9 января от вражеской артиллерии в Кременских лесах, возвращаясь после успешной боевой задачи по уничтожению российских оккупантов. Война забирает лучших!", – написал Виталий.

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