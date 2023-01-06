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Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом

Елена Павлова
Другие виды спорта
4 минуты
13,2 т.
Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом

В тяжелейших боях под Бахмутом погиб известный украинский пауэрлифтер и стронгмен Андрей Дмитриев. Связь с сумским силачом оборвалась накануне Нового года, а 5 января стало известно, что титулованного спортсмена не стало.

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О смерти рыжебородого богатыря сообщила на своей страничке в Facebook Федерация стронгмена Украины.

Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом

"Андрей Дмитриев… Погиб защищая Родину… Многократный призер чемпионатов Украины, мастер спорта по стронгмену, глава Сумской ячейки ФСУ… Всегда улыбающийся и искренний Андрей! Наша стронгменовская семья понесла невосполнимую утрату. Мы будем тебя помнить, друг! В твою честь будет подниматься флаг на соревнованиях! Сочувствуем и скорбим вместе с близкими и родными… Спасибо тебе", – отреагировали в ФСУ.

Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом
Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом

Дмитриев был одаренным атлетом и нашел себя в силовом спорте. Становился многократным призером чемпионатов Украины по стронгмену, был мастером спорта по стронгмену и пауэрлифтингу, а также работал главой сумской ячейки Федерации стронгмена Украины.

Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом
Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом

Помимо этого, Андрей неоднократно становился чемпионом по многоповторному жиму штанги лежа, чемпионом по гиревому спорту и чемпионом "Сумыхимпрома" по перетягиванию каната.

Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом
Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом
Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом

После полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года не стал отсиживаться в тылу, а отправился защищать свою страну с оружием в руках. В последнее время Дмитриев держал оборону в Донецкой области, в аду на земле, как сейчас называют Бахмут.

Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом
Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом
Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом

Связь со спортсменом оборвалась 31 декабря. Как позже стало известно, украинский защитник получил ранение под Бахмутом, которое стало для него смертельным.

Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом

Друзья и близкие вспоминают Дмитриева как очень светлого и жизнерадостного человека: "Ты навсегда останешься в наших сердцах! Всегда улыбающийся! Жизнерадостный! Храбрый Воин, отдавший жизнь за Украину!", "Друг Андрей, твоя рыжая борода и улыбка отпечатались в памяти на всю жизнь! Буду помнить тебя сильным и несокрушимым!", "Необычайно светлый, позитивный и добрый человек".

Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом
Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом
Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21-летний воин-тайбоксер "Азова" погиб в боях за Бахмут: был в аду, но шел на штурм с улыбкой.

Также мы рассказывали, что убитый в Еленовке боксер раненым защищал Мариуполь, собирался победить рак и жениться.

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