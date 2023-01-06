Известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом

В тяжелейших боях под Бахмутом погиб известный украинский пауэрлифтер и стронгмен Андрей Дмитриев. Связь с сумским силачом оборвалась накануне Нового года, а 5 января стало известно, что титулованного спортсмена не стало.

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О смерти рыжебородого богатыря сообщила на своей страничке в Facebook Федерация стронгмена Украины.

"Андрей Дмитриев… Погиб защищая Родину… Многократный призер чемпионатов Украины, мастер спорта по стронгмену, глава Сумской ячейки ФСУ… Всегда улыбающийся и искренний Андрей! Наша стронгменовская семья понесла невосполнимую утрату. Мы будем тебя помнить, друг! В твою честь будет подниматься флаг на соревнованиях! Сочувствуем и скорбим вместе с близкими и родными… Спасибо тебе", – отреагировали в ФСУ.

Дмитриев был одаренным атлетом и нашел себя в силовом спорте. Становился многократным призером чемпионатов Украины по стронгмену, был мастером спорта по стронгмену и пауэрлифтингу, а также работал главой сумской ячейки Федерации стронгмена Украины.

Помимо этого, Андрей неоднократно становился чемпионом по многоповторному жиму штанги лежа, чемпионом по гиревому спорту и чемпионом "Сумыхимпрома" по перетягиванию каната.

После полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года не стал отсиживаться в тылу, а отправился защищать свою страну с оружием в руках. В последнее время Дмитриев держал оборону в Донецкой области, в аду на земле, как сейчас называют Бахмут.

Связь со спортсменом оборвалась 31 декабря. Как позже стало известно, украинский защитник получил ранение под Бахмутом, которое стало для него смертельным.

Друзья и близкие вспоминают Дмитриева как очень светлого и жизнерадостного человека: "Ты навсегда останешься в наших сердцах! Всегда улыбающийся! Жизнерадостный! Храбрый Воин, отдавший жизнь за Украину!", "Друг Андрей, твоя рыжая борода и улыбка отпечатались в памяти на всю жизнь! Буду помнить тебя сильным и несокрушимым!", "Необычайно светлый, позитивный и добрый человек".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21-летний воин-тайбоксер "Азова" погиб в боях за Бахмут: был в аду, но шел на штурм с улыбкой.

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