Побитого Шакила О'Нила с трудом погрузили в скорую после неудачного боя с рестлерами. Видео

Легендарный экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил был госпитализирован после падения на стол в своем первом рестлерском поединке на шоу AEW Dynamite.

48-летний О'Нил с трудом втиснулся в машину скорой помощи. Бывшему баскетболисту пришлось поджать ноги, чтобы парамедики смогли закрыть дверь.

Шакил вместе с Джейд Каргилл принял участие в бою против Коди Роудса и Ред Вельвет в командном матче на арене Daily's Place в Джексонвилле, Флорида.

В какой-то момент Роудс налетел на 216-сантиметрового гиганта и пара упала на стол за пределами ринга.

"Я не профессиональный рестлер, но я уже участвовал в подобных матчах раньше. В моем арсенале много приемов. Когда вы входите в чей-то мир, вы должны делать того, что мастерски владеете. Я не акробат. Я не собираюсь прыгать с канатов. Я буду работать в силовой манере", – цитируют Шакила The Sun.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рестлеру после прыжка выкрутило ноги в обратную сторону