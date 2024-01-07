Победительница Кубка России по шорт-треку умерла в 20 лет

Одна из самых перспективных молодых спортсменок российского шорт-трека из Саранска Анастасия Середа умерла на 21 году жизни, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР). Середа месяц назад была госпитализирована в больницу Уфы с инфекционным заболеванием. Затем девушка впала в кому, а 6 января скончалась.

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Атлетка начинала карьеру в Мордовии, где тренировалась в новой школе олимпийского резерва по шорт-треку. В составе команды Санкт-Петербурга Анастасия в ноябре 2018 года успешно дебютировала на международном уровне, выступив на турнире Evo Cup в Польше.

Россиянка завоевала бронзовую медаль по сумме многоборья в старшей возрастной категории.

В апреле 2019 года Середа попала в пятерку сильнейших шорт-трекисток на взрослом чемпионате России.Она финишировала пятой в финальном забеге на 500 метров, что позволило ей попасть в состав молодежной сборной страны. В феврале 2020-го Середе присвоено звание "Мастер спорта России".

В октябре 2022 года Анастасия добыла победу в Кубке России — в эстафете на 3000 метров в составе женской команды Санкт-Петербурга.

В активе спортсменки серебряные медали Кубка России в классических и смешанных эстафетах.

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