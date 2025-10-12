В Польше пилот-чемпион сгорел заживо во время аварии на ралли. Видео

В Польше во время Ралли Ныского на шестом спецучастке "Стары Лас" (повят Ныский, коммуна Глухолазы) между населёнными пунктами Польски Свентов и Суха Каменица произошла тяжелая авария с участием экипажа BMW, выступавшего под номером 112. Авто, которым управлял пилот Артур Сенковский, врезалось в дерево, а затем загорелось.

Несмотря на немедленную помощь очевидцев, 40-летнего Сенковского вытащить не удалось. Его напарник, штурман Мачей Кшысик с ожогами был доставлен в больницу.

На место происшествия срочно прибыли службы обеспечения безопасности трассы, после чего было принято решение остановить гонку.

Администрация ралли выразила искренние соболезнования семье и близким погибшего пилота, пожелав скорейшего выздоровления штурману.

"На данном этапе организаторы не будут давать дополнительных комментариев. Новая информация будет предоставлена по мере возможности в сотрудничестве с соответствующими службами. Просим просят уважать частную жизнь пострадавших и воздержаться от спекуляций", – приводят польские СМИ заявление организаторов ралли.

Артур Сенковский активно участвовал в раллийных соревнованиях с 2020 года, выступая на автомобиле BMW M3 E36. Он неоднократно занимал первые места в классе PRO1, включая победы на Ралли Nyski, Ралли Radków, Ралли TurboJulita и Ралли Tech-Mol в 2022 году, а также на 53-м Ралли Швидницком в 2025 году.

