Во вторник, 24 августа, в столице Японии стартовали XVI летние Паралимпийские игры. Соревнования пройдут на тех же аренах и площадках, которые использовались для Олимпиады-2020, и завершатся 5 сентября.

Изначально Паралимпиада должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год.

В программу этих Игр были добавлены бадминтон и тхэквондо. Они заменили одну из дисциплин паралимпийского футбола и парусный спорт.

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Всего в программе Паралимпийских игр 2020 года представлено 23 вида спорта, в которых разыгрываются 539 комплектов наград. Своих участников на Игры для людей с инвалидностью отправили 168 стран мира.

Украину в Японии представляют 143 паралимпийца, соревнующихся в 22 видах спорта.

Абсолютное большинство украинских атлетов попытаются завоевать медали в плавании - 40 спортсменов. 32 украинца будут участвовать в соревнованиях по легкой атлетике.

Паралимпиада-2020. Календарь и расписание

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 лет назад на Паралимпиаде в Рио Украина была представлена 172 спортсменами в 15 видах спорта. Наша страна завоевала 117 медалей, заняв итоговое 3-е место в медальном зачете.

Паралимпийцы Украины в 2016 году установили 109 рекордов в трех видах спорта.