Появились фото сборной Украины на параде открытия Паралимпиады-2020

В Токио яркой церемонией открытия стартовали летние Паралимпийские игры 2020 года. Главным событием шоу стал парад атлетов.

Украинская сборная появилась на стадионе после команды Уганды. "Желто-синие" стали одной из самых многочисленных сборных на соревнованиях. В Японию нашу страну представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта.

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Так как открытие Паралимпиады совпало с Днем Независимости Украины, в паралимпийской деревне наши спортсмены подняли флаг страны, а также огромный плакат "Слава Украине" на желто-синих воздушных шарах.

Состав сборной Украины на Паралимпиаде-2020 по видам спорта:

Плавание – 40

Легкая атлетика – 32

Академическая гребля – 9

Фехтованию на колясках – 9

Теннис настольный – 8

Пауэрлифтинг – 8

Дзюдо – 8

Голбол – 7

Пулевая стрельба – 7

Паратриатлон – 5

Параканое – 4

Тхэквондо – 3

Стрельба из лука – 3

Бадминтон – 1

Велоспорт – 1

Отметим, что на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Украина вошла в топ-3 медального зачета, уступив лишь Китаю и Великобритании. При этом в Бразилии не выступали российские спортсмены.

Как сообща OBOZREVATEL, бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 в Токио Элина Свитолина трогательно поздравила Украину с Днем Независимости.