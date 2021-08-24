Появились фото сборной Украины на параде открытия Паралимпиады-2020

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Появились фото сборной Украины на параде открытия Паралимпиады-2020

В Токио яркой церемонией открытия стартовали летние Паралимпийские игры 2020 года. Главным событием шоу стал парад атлетов.

Украинская сборная появилась на стадионе после команды Уганды. "Желто-синие" стали одной из самых многочисленных сборных на соревнованиях. В Японию нашу страну представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта.

Украинцы выступит в 15 видах спорта на ПИ-2020.
Украину представят 143 паралимпийца в Токио.
Видео дня
Украинские паралимпийцы на параде атлетов в Токио.
Парад атлетов Паралимпиады-2020.
Украина на параде атлетов Паралимпиады-2020.

Так как открытие Паралимпиады совпало с Днем Независимости Украины, в паралимпийской деревне наши спортсмены подняли флаг страны, а также огромный плакат "Слава Украине" на желто-синих воздушных шарах.

Украинцы подняли флаг страны в Токио.

Состав сборной Украины на Паралимпиаде-2020 по видам спорта:

  • Плавание – 40

  • Легкая атлетика – 32

  • Академическая гребля – 9

  • Фехтованию на колясках – 9

  • Теннис настольный – 8

  • Пауэрлифтинг – 8

  • Дзюдо – 8

  • Голбол – 7

  • Пулевая стрельба – 7

  • Паратриатлон – 5

  • Параканое – 4

  • Тхэквондо – 3

  • Стрельба из лука – 3

  • Бадминтон – 1

  • Велоспорт – 1

Церемония открытия Паралимпиады-2020.
Открытие Паралимпиады-2020.
Салют на церемонии открытия Паралимпиады-2020.

Отметим, что на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Украина вошла в топ-3 медального зачета, уступив лишь Китаю и Великобритании. При этом в Бразилии не выступали российские спортсмены.

Украина на Паралимпийских играх.
Расписание Паралимпиады-2020.

Как сообща OBOZREVATEL, бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 в Токио Элина Свитолина трогательно поздравила Украину с Днем Независимости.

Паралимпиада-2020