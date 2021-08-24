Появились фото сборной Украины на параде открытия Паралимпиады-2020
В Токио яркой церемонией открытия стартовали летние Паралимпийские игры 2020 года. Главным событием шоу стал парад атлетов.
Украинская сборная появилась на стадионе после команды Уганды. "Желто-синие" стали одной из самых многочисленных сборных на соревнованиях. В Японию нашу страну представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта.
Так как открытие Паралимпиады совпало с Днем Независимости Украины, в паралимпийской деревне наши спортсмены подняли флаг страны, а также огромный плакат "Слава Украине" на желто-синих воздушных шарах.
Состав сборной Украины на Паралимпиаде-2020 по видам спорта:
Плавание – 40
Легкая атлетика – 32
Академическая гребля – 9
Фехтованию на колясках – 9
Теннис настольный – 8
Пауэрлифтинг – 8
Дзюдо – 8
Голбол – 7
Пулевая стрельба – 7
Паратриатлон – 5
Параканое – 4
Тхэквондо – 3
Стрельба из лука – 3
Бадминтон – 1
Велоспорт – 1
Отметим, что на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Украина вошла в топ-3 медального зачета, уступив лишь Китаю и Великобритании. При этом в Бразилии не выступали российские спортсмены.
Как сообща OBOZREVATEL, бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 в Токио Элина Свитолина трогательно поздравила Украину с Днем Независимости.