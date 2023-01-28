''Они должны вкусить''. Невзоров рассказал, что нужно сделать с российскими спортсменами

Российский публицист Александр Невзоров, который в начале июня прошлого года получил украинское гражданство, поддержал Владимира Зеленского. Наш президент высказался категорически против возвращения российский и белорусских спортсменов к международным стартам.

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Невзоров подчеркнул, что спорт - это забава цивилизованного мира, к которому Россия больше не относится.

"Ее спортсмены должны вкусить все радости изгойства и изоляции вместе со своей страной. Да и зачем им западный мир, зачем участие в его развлечениях? Фигуристам и футболистам надо овладевать ремеслом плетения лаптей и учить акафисты, не отвлекаясь на западную скверну", – написал Александр Глебович у себя в Telegram-канале.

Знаменитый в прошлом журналист добавил, что если же желание "прыгать, кататься и пинать мячик непобедимо", то вопрос участия в "большом спорте" должен решаться через отказ от российского гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

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