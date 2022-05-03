Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала, что после выступления в Кремле, ее коментарий пытались взять много зарубежных журналистов. Спортсменка отметила, что наивно полагать, что она им будет говорить что-то другое, чем на встрече с Путиным.

21-летняя уроженка Камчатки, получив 26 апреля "Орден Дружбы" из рук главы РФ, заявила, что на ее глазах Россия "снова стала сильной, гордой, успешной".

"Слушайте и внимайте: мы, русские, желаем добра своей стране, несмотря ни на что. Одно из наших убеждений – поддерживать Родину во время потрясения", – написала Степанова в своем Telegram-канале.

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Такой пассаж лыжницы вызвал ярость у российских болельщиков. Юзеры напоминают, что все желают добра своей стране, но не все поддерживают уничтожение соседей.

Другие отмечают низкий уровень интеллекта спортсменки.

Пользователи считают, что такой текст мог написать лишь особа, занимающийся пропагандой и вспоминают, что "молодой человек" Степановой как раз работает на подобном телеканале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший украинский теннисист Александр Долгополов высмеял встречу российских олимпийцев с главарем Кремля Владимиром Путиным. 33-летний киевлян, в частности, отметил речь лыжницы Вероники Степанова, которая заявила о победе РФ в войне с Украиной.