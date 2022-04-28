'Невиновны, говорили они...' Теннисист Долгополов указал на проколы в словах Путина и чемпионки Олимпиады

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов высмеял встречу российских олимпийцев с главарем Кремля Владимиром Путиным. 33-летний киевлян, в частности, отметил речь лыжницы Вероники Степанова, которая заявила о победе РФ в войне с Украиной.

На своей странице в социальной сети Twitter Долгополов едко прошелся по позиции спортсменов из страны-агрессора, постоянно повторяющих штамп о спорте вне политики. Кроме того, экс-теннисист отметил слова Путина о дисквалификации атлетов.

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"Путин говорит о правах человека (что само по себе противно) из-за отстранения российских спортсменов. Так что да, ему не безразлично, он всегда использовал их в кремлевской пропаганде. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова говорит дословно "Россия на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде". Российский спорт вне политики, говорили они, они все невиновны, говорили они. Да, конечно..." – написал Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, комментируя речь Вероники Степановой, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о коррупции в России и призвал высылать в Магадан "сволочь, проплаченную Западам".