Олимпийская чемпионка Пекина в лыжных гонках Вероника Степанова была высмеяна своими же болельщиками за восхваление президента России. 21-летняя победительница в эстафете ответила на слова бывшего главы комитета FIS по лыжным гонкам Вегарда Ульванга.

Видео дня

Норвежец Ульванг, описывая российский спортсменов заявил, что их работа и будущее – "быть частью режима и получать за какую-либо критику в адрес этого режима по 15 лет тюрьмы".

"Я ничего не могу сделать, кроме как закатить глаза, когда слышу, что он говорит. Если у вас действительно есть режим в Норвегии, надеюсь, вы примете мои соболезнования. У нас есть всенародно избранный президент, которого выбрало подавляющее большинство людей. Извините, если факты не вписываются в представления СМИ и господина Ульванга", – цитирует Степанову Dagbladet.

Эти слова вызвали бурную реакцию у россиян в интернете.

"Есть самозванец и диктатор, захвативший власть и развязавший войну, сеющий смерть и разорение народам", – пишут юзеры.

Также фанаты напомнили Степановой про Гитлера.

"Вероничка, а ты в курсе вообще, что один знаменитый австрийский художник абсолютно законно пришёл к власти победив на выборах в рейхстаг?! То, что кто-то побеждает на демократических выборах, не означает, что в дальнейшем правление этого человека не будет ассоциироваться с тоталитарным режимом", – отмечают болельщики.

Любители спорта из РФ признаются, что им неприятна Степанова, как личность.

Отметим, что ранее Степанова, рассказывая о своих выступлениях в чемпионате РФ, случайно проговорилась, зачем Россия ворует стиралки в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!